Малюка посадили в ящик: у Туреччині знайшли дитинча горили в багажі (відео)

Тварина була частиною вантажу, який прямував із Нігерії до Бангкока в Таїланді.

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В аеропорту Стамбула знайшли живу контрабанду. Під час огляду вантажу митники знайшли дитинча горили у футболці. Малюка сховали в маленькому дерев'яному ящику з отворами для повітря. Про це пише Turkiye.

Дитинча горили було знайдено в аеропорту Стамбула

Співробітники митної служби Міністерства торгівлі оглянули вантаж і виявили дитинча західної рівнинної горили — виду, що зникає, який необхідно захищати.

Вони позначили вантаж у межах своїх зусиль із захисту дикої природи та природного середовища існування.

Дитинча горили було знайдено в аеропорту Стамбула Фото: Anadolu

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, визначає цей вид як такий, що перебуває під найвищим ризиком зникнення, у зв'язку з чим його міжнародна торгівля є незаконною, за винятком рідкісних випадків.

Після порятунку дитинчати горили влада передала його у відділення по догляду Міністерства сільського та лісового господарства.

Дитинча західної рівнинної горили — це вид, який зникає і який слід захищати.

Дитинча горили було знайдено в аеропорту Стамбула Фото: Anadolu

Дитинча горили було частиною вантажу, який перевозили з Нігерії до Бангкока в Таїланді.

Представник міністерства повідомив: "З малюком усе добре. Його вилучили під час митного огляду за незаконного перевезення без належних документів".

Він зазначив, що співробітники Головного управління охорони природи та національних парків забезпечують реабілітацію та необхідний догляд.

"Горила залишається під пильним наглядом, щоб забезпечити її одужання", — додали в міністерстві.

На опублікованому відео видно, як митники відкривають маленький дерев'яний ящик і знаходять малюка горили у футболці. Невідомо, як воно могло долетіти до Таїланду живим, оскільки в ящику немає жодної їжі та води.

Нагадаємо, в аеропорту Суварнабхумі, що в Бангкоку (Таїланд), співробітники служби безпеки заарештували шістьох індійських громадян за спробу контрабанди цілого звіринця, зокрема рідкісних видів тварин — червоної панди, ящірок-моніторів та екзотичних папуг. Затримані намагалися вилетіти рейсом до Мумбаї (Індія).