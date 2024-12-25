В РФ взорвался и загорелся ТЦ во Владикавказе: есть погибшие и пострадавшие

Взрыв произошел на верхнем этаже торгового центра "Алания Молл". Сообщают о погибших и пострадавших.

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В России произошел взрыв в ТЦ во Владикавказе на юге страны. После взрыва огонь охватил весь верхний этаж магазина. Об этом сообщает The Moscow Times.

Взрыв во Владикавказе

По предварительным данным, взрыв произошел в 8:30 на верхнем этаже торгового комплекса. В этот момент "Алания Молл" был закрыт для посетителей – ТЦ начинает работу в 10 утра.

Погибла 57-летняя женщина, еще девять человек пострадали.

МЧС сообщает, что огонь охватил третий этаж и крышу торгового центра. Площадь пожара — 800 квадратных метров. Пожарные не могут попасть на крышу здания, потому что помещение закрыто на замок.

Предварительная причина взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе — утечка газа в ресторане "Небо" на третьем этаже. Местные говорят, что перед ЧП чувствовали запах газа в воздухе. Но Батраз Кодзаев, главный инженер газовой службы по Владикавказу заявил, что здание ТЦ не было газифицировано. Но он не исключил, что взорваться мог газ в баллоне.

Обломки от взрыва также повредили два авто на парковке.

Местные паблики также панически сообщали о том, что неизвестный беспилотник якобы атаковал местную телевышку, но власти Владикавказа эту информацию опровергли.

Напомним, 22 декабря взрывы прозвучали в российском Орле. Беспилотники атаковали НПЗ.