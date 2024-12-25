У РФ вибухнув і загорівся ТЦ у Владикавказі: є загиблі та постраждалі

Вибух стався на верхньому поверсі торгового центру "Аланія Молл". Повідомляють про загиблих і постраждалих.

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У Росії стався вибух у ТЦ у Владикавказі на півдні країни. Після вибуху вогонь охопив весь верхній поверх магазину. Про це повідомляє The Moscow Times.

Вибух у Владикавказі

За попередніми даними, вибух стався о 8:30 на верхньому поверсі торгового комплексу. У цей момент "Аланія Молл" був зачинений для відвідувачів — ТЦ починає роботу о 10 ранку.

Загинула 57-річна жінка, ще дев'ять осіб постраждали.

МНС повідомляє, що вогонь охопив третій поверх і дах торгового центру. Площа пожежі — 800 квадратних метрів. Пожежники не можуть потрапити на дах будівлі, бо приміщення зачинено на замок.

Попередня причина вибуху в ТЦ "Аланія Молл" у Владикавказі — витік газу в ресторані "Небо" на третьому поверсі. Місцеві кажуть, що перед НП відчували запах газу в повітрі. Але Батраз Кодзаєв, головний інженер газової служби у Владикавказі заявив, що будівля ТЦ не була газифікована. Але він не виключив, що вибухнути міг газ у балоні.

Уламки від вибуху також пошкодили два авто на парковці.

Місцеві пабліки також панічно повідомляли про те, що невідомий безпілотник нібито атакував місцеву телевежу, але влада Владикавказа цю інформацію спростувала.

Нагадаємо, 22 грудня вибухи пролунали в російському Орлі. Безпілотники атакували НПЗ.