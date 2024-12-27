Сделал автомобили Suzuki знаменитыми: патриарх компании умер в 94 года

Осаму Сузуки спас компанию от банкротства и управлял ею более 40 лет.

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Председатель правления и главный исполнительный директор Suzuki Motor Осама Сузуки скончался в 94 года. Об этом пишет Reuters.

Осаму Сузуки, гениальный скряга, возглавлявший японскую компанию на протяжении более четырех десятилетий и сыгравший ключевую роль в превращении Индии в процветающий автомобильный рынок, умер в Рождество от лимфомы.

Недорогие, угловатые автомобили Сузуки с двигателем объемом 660 куб. см, предназначенные для Японии, пользовались щедрыми налоговыми льготами, но требовали жесткого сдерживания расходов, что оказалось ключевой частью ДНК автопроизводителя.

Тем не менее, бережливость Сузуки вошла в легенды: он приказывал снизить потолки на заводах, чтобы сэкономить на кондиционировании воздуха, и летал эконом-классом на самолетах даже в преклонном возрасте.

"Навсегда" или "до самой смерти" — таковы были его фирменные юмористические ответы, которыми он парировал вопросы о том, как долго он собирается оставаться в компании, которую он крепко держал в руках и в свои 70, и в 80 лет.

Урожденный Осаму Мацуда, Сузуки взял фамилию своей жены путем усыновления, что является распространенной практикой среди японских семей, не имеющих наследника мужского пола.

Бывший банкир присоединилась к компании, основанной ее дедом, в 1958 году и продвигалась по карьерной лестнице, став президентом два десятилетия спустя.

В 1970-х годах он спас компанию от краха, убедив Toyota Motor поставлять двигатели, соответствующие новым нормам выбросов, но которые Suzuki Motor еще не разработала.

Еще больший успех пришелся на 1979 год, когда был выпущен мини-автомобиль Alto, который стал настоящим хитом и усилил переговорные позиции автопроизводителя, когда он заключил союз с General Motors в 1981 году.

Suzuki Alto - новая модель 2022 года Фото: Suzuki

Затем Suzuki приняла важное и рискованное решение инвестировать годовую прибыль компании в создание национального автопроизводителя в Индии.

Его личный интерес был мотивирован сильным желанием "стать номером один где-то в мире", как он позже вспоминал.

В то время Индия была автомобильным захолустьем с годовым объемом продаж менее 40 000 автомобилей, в основном это были британские подделки.

Правительство только что национализировало компанию Maruti, созданную в 1971 году как любимый проект Санджая Ганди, сына тогдашнего премьер-министра Индиры Ганди, для производства доступного "народного автомобиля" индийского производства.

первая модель "Сузуки Альто" Фото: Wikipedia

Maruti нуждалась в иностранном партнере, но первоначальное сотрудничество с Renault сорвалось, поскольку рассматриваемый седан посчитали слишком дорогим и недостаточно экономичным для внутренних нужд.

Команда Maruti стучалась во многие двери, но была повсеместно отвергнута такими брендами, как Fiat и Subaru и — случайно — Suzuki Motor.

Партнерство возникло только после того, как директор Suzuki Motor в Индии увидел газетную статью о потенциальной сделке Maruti с японским конкурентом по производству малолитражных автомобилей Daihatsu.

Он позвонил в штаб-квартиру, чтобы узнать, что команда Maruti была отклонена. Затем Сузуки отправил телекс Maruti и поспешно пригласил команду обратно в Японию, попросив дать ему второй шанс.

Письмо о намерениях было подписано в течение нескольких месяцев.

Первый автомобиль, хэтчбек Maruti 800 на базе Alto, был выпущен в 1983 году и сразу же имел успех.

Сегодня Suzuki Motor владеет контрольным пакетом акций "Марути", и по-прежнему занимает около 40% автомобильного рынка Индии.

Осаму Сузуки, который часто называл гольф и работу ключами к своему здоровью, наконец передал эстафету генерального директора своему сыну Тосихиро в 2016 году и оставался председателем совета директоров еще пять лет, до своего 91-летнего возраста, сохраняя за собой консультативную роль до конца своей жизни.

Напомним, индийский стартап Vayve Mobility создал оригинальный городской электромобиль Eva. Его презентация состоится в январе на автошоу в Нью-Дели, а после этого на авто начнут принимать заказы. Новый маленький автомобиль будет работать на солнечных батареях.