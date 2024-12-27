Зробив автомобілі Suzuki знаменитими: патріарх компанії помер у 94 роки

Осаму Сузукі врятував компанію від банкрутства і керував нею понад 40 років.

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Голова правління і головний виконавчий директор Suzuki Motor Осама Сузукі помер у 94 роки. Про це пише Reuters.

Осаму Сузукі, геніальний скнара, який очолював японську компанію впродовж більш ніж чотирьох десятиліть і зіграв ключову роль у перетворенні Індії на процвітаючий автомобільний ринок, помер у Різдво від лімфоми.

Недорогі, незграбні автомобілі Сузукі з двигуном об'ємом 660 куб. см, призначені для Японії, користувалися щедрими податковими пільгами, але вимагали жорсткого стримування витрат, що виявилося ключовою частиною ДНК автовиробника.

Проте ощадливість Сузукі увійшла в легенди: він наказував знизити стелі на заводах, щоб заощадити на кондиціонуванні повітря, і літав економкласом на літаках навіть у похилому віці.

"Назавжди" або "до самої смерті" — такими були його фірмові гумористичні відповіді, якими він парирував запитання про те, як довго він збирається залишатися в компанії, яку він міцно тримав у руках і у свої 70, і у 80 років.

Уроджений Осаму Мацуда, Сузукі взяв прізвище своєї дружини шляхом усиновлення, що є поширеною практикою серед японських сімей, які не мають спадкоємця чоловічої статі.

Колишній банкір приєдналася до компанії, заснованої її дідом, 1958 року і просувалася кар'єрними сходами, ставши президентом два десятиліття потому.

У 1970-х роках він врятував компанію від краху, переконавши Toyota Motor постачати двигуни, що відповідали новим нормам викидів, але які Suzuki Motor ще не розробила.

Ще більший успіх припав на 1979 рік, коли було випущено мініавтомобіль Alto, що став справжнім хітом і посилив переговорні позиції автовиробника, коли він уклав союз із General Motors 1981 року.

Suzuki Alto — нова модель 2022 року Фото: Suzuki

Потім Suzuki ухвалила важливе і ризиковане рішення інвестувати річний прибуток компанії у створення національного автовиробника в Індії.

Його особистий інтерес був мотивований сильним бажанням "стати номером один десь у світі", як він пізніше згадував.

На той час Індія була автомобільною глушиною з річним обсягом продажів менше ніж 40 000 автомобілів, здебільшого це були британські підробки.

Уряд щойно націоналізував компанію Maruti, створену 1971 року як улюблений проєкт Санджая Ганді, сина тодішнього прем'єр-міністра Індіри Ганді, для виробництва доступного "народного автомобіля" індійського виробництва.

Перша модель "Сузукі Альто" Фото: Wikipedia

Maruti потребувала іноземного партнера, але початкова співпраця з Renault зірвалася, оскільки седан, який розглядали, вважали занадто дорогим і недостатньо економічним для внутрішніх потреб.

Команда Maruti стукала в багато дверей, але її повсюдно відкинули такі бренди, як Fiat і Subaru і — випадково — Suzuki Motor.

Партнерство виникло тільки після того, як директор Suzuki Motor в Індії побачив газетну статтю про потенційну угоду Maruti з японським конкурентом з виробництва малолітражних автомобілів Daihatsu.

Він зателефонував до штаб-квартири, щоб дізнатися, що команду Maruti було відхилено. Потім Сузукі відправив телекс Maruti і поспішно запросив команду назад до Японії, попросивши дати йому другий шанс.

Лист про наміри було підписано протягом кількох місяців.

Перший автомобіль, хетчбек Maruti 800 на базі Alto, було випущено 1983 року, і він одразу ж мав успіх.

Сьогодні Suzuki Motor володіє контрольним пакетом акцій "Маруті", і як і раніше займає майже 40% автомобільного ринку Індії.

Осаму Сузукі, який часто називав гольф і роботу ключами до свого здоров'я, нарешті передав естафету генерального директора своєму синові Тосіхіро 2016 року і залишався головою ради директорів ще п'ять років, до свого 91-річного віку, зберігаючи за собою консультативну роль до кінця свого життя.

Нагадаємо, індійський стартап Vayve Mobility створив оригінальний міський електромобіль Eva. Його презентація відбудеться в січні на автошоу в Нью-Делі, а після цього на авто почнуть приймати замовлення. Новий маленький автомобіль працюватиме на сонячних батареях.