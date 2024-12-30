В Афганистане запретили строить окна там, где можно увидеть женщин
Указ также обязывает владельцев уже построенных домов закрыть окна таким образом, чтобы гарантировать, что соседи не смогут наблюдать за женскими территориями.
Движение "Талибан" запретило в Афганистане строительство окон в домах, если они позволяют видеть двор, кухни или другие территории, где находятся женщины. Об этом пишет France 24.
В соответствии с указом, изданным верховным лидером "Талибана", новые здания не могут иметь окон, через которые видно "двор, кухню, колодец соседей или другие места, используемые женщинами".
Как указано в документе, видимость женщин, занимающихся домашними делами, "может побудить к непристойным действиям".Важно
Для соблюдения этих требований муниципальные власти и строительные департаменты должны проверять новые проекты и существующие здания. В случае нарушения владельцам предписали устанавливать стены или другие заграждения, чтобы избежать возможных жалоб соседей.
Этот указ дополняет перечень многочисленных ограничений, которые талибы вводят в отношении женщин после возвращения к власти в августе 2021 года. В частности, женщинам в стране запрещено получать образование после окончания школы, работать во многих сферах, посещать парки, спортзалы и другие публичные пространства.
Напомним, в конце августа в Афганистане ужесточили законы. Теперь женщинам запрещено петь и разговаривать на публике, а также смотреть на мужчин. И они обязаны закрывать лицо и тело. Мужчинам запрещается брить бороду.
В октябре МИД РФ сообщил о завершении правовой работы над исключением "Талибана" из списка террористов.