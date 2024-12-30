В Афганистане запретили строить окна там, где можно увидеть женщин

Указ также обязывает владельцев уже построенных домов закрыть окна таким образом, чтобы гарантировать, что соседи не смогут наблюдать за женскими территориями.

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Движение "Талибан" запретило в Афганистане строительство окон в домах, если они позволяют видеть двор, кухни или другие территории, где находятся женщины. Об этом пишет France 24.

В соответствии с указом, изданным верховным лидером "Талибана", новые здания не могут иметь окон, через которые видно "двор, кухню, колодец соседей или другие места, используемые женщинами".

Как указано в документе, видимость женщин, занимающихся домашними делами, "может побудить к непристойным действиям".

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Для соблюдения этих требований муниципальные власти и строительные департаменты должны проверять новые проекты и существующие здания. В случае нарушения владельцам предписали устанавливать стены или другие заграждения, чтобы избежать возможных жалоб соседей.

Этот указ дополняет перечень многочисленных ограничений, которые талибы вводят в отношении женщин после возвращения к власти в августе 2021 года. В частности, женщинам в стране запрещено получать образование после окончания школы, работать во многих сферах, посещать парки, спортзалы и другие публичные пространства.

Напомним, в конце августа в Афганистане ужесточили законы. Теперь женщинам запрещено петь и разговаривать на публике, а также смотреть на мужчин. И они обязаны закрывать лицо и тело. Мужчинам запрещается брить бороду.

В октябре МИД РФ сообщил о завершении правовой работы над исключением "Талибана" из списка террористов.