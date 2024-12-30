В Афганістані заборонили будувати вікна там, де можна побачити жінок

Указ також зобов’язує власників уже збудованих будинків закрити вікна таким чином, аби гарантувати, що сусіди не матимуть змоги спостерігати за жіночими територіями.

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Рух "Талібан" заборонив в Афганістані будівництво вікон у будинках, якщо вони дозволяють бачити подвір’я, кухні чи інші території, де перебувають жінки. Про це пише France 24.

Відповідно до указу, виданого верховним лідером "Талібану", нові будівлі не можуть мати вікон, через які видно "подвір’я, кухню, колодязь сусідів чи інші місця, що використовуються жінками".

Як зазначено в документі, видимість жінок, які займаються домашніми справами, "може спонукати до непристойних дій".

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Для дотримання цих вимог муніципальна влада та будівельні департаменти повинні перевіряти нові проєкти й існуючі будівлі. У разі порушення власникам наказали встановлювати стіни або інші загородження, щоб уникнути можливих скарг сусідів.

Цей указ доповнює перелік численних обмежень, які таліби запроваджують щодо жінок після повернення до влади в серпні 2021 року. Зокрема, жінкам у країні заборонено здобувати освіту після закінчення школи, працювати в багатьох сферах, відвідувати парки, спортзали та інші публічні простори.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Афганістані посилили закони. Тепер жінкам заборонено співати і розмовляти на публіці, а також дивитися на чоловіків. І вони зобов'язані закривати обличчя і тіло. Чоловікам забороняється голити бороду.

У жовтні МЗС РФ повідомило про завершення правової роботи над виключенням "Талібану" зі списку терористів.