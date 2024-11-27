Більше не терористи: чи вирушать 40 тисяч бойовиків Талібану воювати на боці РФ проти України?

Пам'ятаєте, я писав про те, що РФ може виключити Талібан із переліку заборонених у Росії організацій? Такий законопроєкт зареєстровано в Думі та до Нового року буде прийнято.

А сьогодні Шойгу зустрічався з главою МВС Афганістану Сіраджуддіном Хаккані. Він раніше був найбільш розшукуваним членом організації Талібан. Зустріч відбувається в Кабулі.

Про що може свідчити ця новина?

На зовнішньому контурі Талібан взаємодіє із Китаєм — розробка корисних копалин, переробка, інфраструктура і навіть специфічний туризм.

Плюс Талібан стримує розвиток на своїй території уйгурських військових формувань, які активно підтримуються на Заході (загроза уйгурського сепаратизму в КНР).

Також Талібан був зацікавлений у відправленні свого корпусу на війну проти Ізраїлю і просив Іран надати йому коридор для цього. Тегеран очікувано відмовив: в Афганістані суніти, в Ірані — шиїти, тож відносини між двома країнами досить складні.

Також Афганістан різко скоротив наркотрафік: посіви маку й виробництво опіуму зменшено в десятки разів. Це цілеспрямована політика талібів, так вони робили і на початку нульових.

Натомість у Талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати. Цілком можливо, йтиметься саме про це — участь талібів у війні РФ проти України.

Талібів уже офіційно приймають у РФ Фото: AP Photo

У себе в країні Талібан зможе це також вдало "продати" як "священну війну проти Заходу". У нюанси російсько-української війни афганці вдаватися не будуть.

Тривала війна Ізраїлю в Газі та Лівані серйозно наелектризувала радикальну мусульманську умму: від арабів до тюрків і пуштунів, від сунітів до шиїтів.

У цьому контексті, коли американський прапор діє на такий соціум як сильний подразник, будь-яка асоціація із Заходом може сформувати основу для Газавату, Священної війни.

Наприклад, хусити атакують у Червоному морі всі судна, які пов'язані із Заходом, або навіть ті, що заходили до ізраїльських портів, як це було нещодавно з турецьким торговим судном.

Тим більше, що куратором у такій взаємодії може стати Чечня Кадирова.

Загалом, є привід дуже уважно відстежувати новини з Афганістану.

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