Джастин Трюдо признался, что в шутку предлагал Трампу обменять часть Канады на один из штатов США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что как-то в шутку предложил Дональду Трампу обменять часть Канады на Калифорнию.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который подал в отставку 6 января, признался, что в шутку предложил обменять часть Канады на штаты Вермонт или Калифорнию в ответ на проявленный избранным президентом Дональдом Трампом интерес к аннексии соседней страны. Об этом он рассказал на шоу Джен Псаки на NBC news.

Трюдо пересказал этот разговор, который, по его словам, "сразу" не показался Дональду Трампу смешным.

"На самом деле, это как-то возникло в какой-то момент, и затем мы начали размышлять об этом. И когда я начал предлагать: "Ну, может быть, будет обмен на Вермонт или Калифорнию на определенные части Канады", он (Трамп – ред.) тут же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другой теме", — рассказал Трюдо.

Трюдо неоднократно отвергал размышления Трампа о том, что Канада станет 51-м штатом, написав во вторник в X: "Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

Разговор, о котором вспомнил Джастин Трюдо, также вспоминал сам Дональд Трамп в ноябре 2024 года. Он назвал свою встречу с Трюдо в своем клубе в Палм-Бич, штат Флорида, "очень продуктивной", заявив, что они обсудили вопросы иммиграции и "огромного торгового дефицита США с Канадой".

Трюдо заявил в интервью MSNBC, что Канада готова дать "решительный ответ", если Трамп продолжит реализацию своего плана по повышению пошлин.

"Я должен сосредоточиться не на том, о чем он говорит и что никогда не произойдет, а на том, что вполне может произойти: если он решит ввести пошлины, которые повысят стоимость практически всего для американских граждан, то, сверх того, нам придется жестко отреагировать на это", — сказал Трюдо Псаки.

Трамп заявил, что введение всеобщих 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, предложение, которое он сформулировал в ответ на продолжающийся кризис с фентанилом, станет одним из его первых указов, когда он вернется в Белый дом в январе.

На этой неделе Трюдо заявил, что уйдет с поста главы правящей Либеральной партии Канады на фоне усиливающихся призывов к его отставке, отчасти из-за того, как он справлялся с угрозами Трампа. Внезапная отставка в прошлом месяце заместителя премьер-министра Христи Фриланд, которая сослалась на опасения по поводу использования "дорогостоящих политических уловок" вместо прямой борьбы с надвигающейся угрозой повышения пошлин, стала сигналом недовольства Либеральной партии подходом Трюдо.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в очередной раз подняв вопрос о вхождении страны в состав США.