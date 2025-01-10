Джастін Трюдо зізнався, що жартома пропонував Трампу обміняти частину Канади на один зі штатів США

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що якось жартома запропонував Дональду Трампу обміняти частину Канади на Каліфорнію.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який подав у відставку 6 січня, зізнався, що жартома запропонував обміняти частину Канади на штати Вермонт або Каліфорнію у відповідь на виявлений обраним президентом Дональдом Трампом інтерес до анексії сусідньої країни. Про це він розповів на шоу Джен Псакі на NBC news.

Трюдо переказав цю розмову, яка, за його словами, "одразу" не здалася Дональду Трампу смішною.

"Насправді, це якось виникло в якийсь момент, і потім ми почали розмірковувати про це. І коли я почав пропонувати: "Ну, можливо, буде обмін на Вермонт або Каліфорнію на певні частини Канади", він (Трамп — ред.) тут же вирішив, що це вже не так смішно, і ми перейшли до іншої теми", — розповів Трюдо.

Трюдо неодноразово відкидав роздуми Трампа про те, що Канада стане 51-м штатом, написавши у вівторок в X: "Немає ні найменшого шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів".

Розмову, про яку згадав Джастін Трюдо, також згадував сам Дональд Трамп у листопаді 2024 року. Він назвав свою зустріч із Трюдо у своєму клубі в Палм-Біч, штат Флорида, "дуже продуктивною", заявивши, що вони обговорили питання імміграції та "величезного торгового дефіциту США з Канадою".

Трюдо заявив в інтерв'ю MSNBC, що Канада готова дати "рішучу відповідь", якщо Трамп продовжить реалізацію свого плану з підвищення мит.

"Я повинен зосередитися не на тому, про що він говорить і що ніколи не станеться, а на тому, що цілком може статися: якщо він вирішить запровадити мита, які підвищать вартість практично всього для американських громадян, то, понад те, нам доведеться жорстко відреагувати на це", — сказав Трюдо Псакі.

Трамп заявив, що запровадження загальних 25-відсоткових мит на імпорт із Канади та Мексики, пропозиція, яку він сформулював у відповідь на тривалу кризу з фентанілом, стане одним із його перших указів, коли він повернеться в Білий дім у січні.

Цього тижня Трюдо заявив, що піде з посади глави правлячої Ліберальної партії Канади на тлі дедалі сильніших закликів до його відставки, почасти через те, як він справлявся з погрозами Трампа. Раптова відставка минулого місяця заступника прем'єр-міністра Христі Фріланд, яка послалася на побоювання щодо використання "дорогих політичних хитрощів" замість прямої боротьби із загрозою підвищення мит, що насувається, стала сигналом невдоволення Ліберальної партії підходом Трюдо.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, вкотре порушивши питання про входження країни до складу США.