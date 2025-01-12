В Чехии погибли шесть человек из-за взрыва в ресторане (видео)

Предварительно, взрыв баллона с газом произошел из-за перевернувшегося обогревателя.

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Шесть человек погибли в результате взрыва баллона с пропаном-бутаном в ресторане в северо-западном чешском городе Мост, в результате чего здание загорелось. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв в Чехии

В результате взрыва, произошедшего поздно вечером в субботу, 11 января, погибли шесть человек, пострадали – восемь. 30 человек были эвакуированы из ресторана и близлежащих зданий, сообщила чешская пожарно-спасательная служба.

Есть ли среди погибших и пострадавших украинцы – неизвестно.

"По предварительным данным очевидцев, обогреватель перевернулся, что привело к пожару", — сообщили в пожарной бригаде.

Министр внутренних дел Вит Ракусан сообщил журналистам, что что причиной, скорее всего, стал опрокинутый в саду перед рестораном пропан-бутановый обогреватель.

Пожарная бригада сообщила, что спасла одного серьезно раненого посетителя ресторана, который оказался запертым в туалете.

По данным СМИ, в момент взрыва в ресторане находилось около 20 гостей.

Полиция исключила насильственное проникновение или терроризм. Региональный директор полиции Збынек Дворжак подтвердил, что личности жертв до сих пор неизвестны.

Это шестой по масштабам пожар в Чехии с 1990 года. Самый смертоносный случился в августе 2020 года, когда в результате поджога квартиры в Богумине погибло 11 человек.

Напомним, в начале января мужчина расстрелял посетителей бара в Черногории. Оказалось, что среди убитых были его родители.