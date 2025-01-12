У Чехії загинули шестеро людей через вибух у ресторані (відео)
Попередньо, вибух балона з газом стався через обігрівач, що перекинувся.
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху балона з пропаном-бутаном у ресторані в північно-західному чеському місті Мост, унаслідок чого будівля загорілася. Про це повідомляє Reuters.
Унаслідок вибуху, що стався пізно ввечері в суботу, 11 січня, загинуло шестеро людей, постраждало — вісім. 30 осіб було евакуйовано з ресторану і прилеглих будівель, повідомила чеська пожежно-рятувальна служба.
Чи є серед загиблих і постраждалих українці — невідомо.
"За попередніми даними очевидців, обігрівач перекинувся, що призвело до пожежі", — повідомили в пожежній бригаді.
Міністр внутрішніх справ Віт Ракусан повідомив журналістам, що причиною, найімовірніше, став перекинутий у саду перед рестораном пропан-бутановий обігрівач.
Пожежна бригада повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого відвідувача ресторану, який опинився замкненим у туалеті.
За даними ЗМІ, у момент вибуху в ресторані перебувало близько 20 гостей.
Поліція виключила насильницьке проникнення або тероризм. Регіональний директор поліції Збинек Дворжак підтвердив, що особи жертв досі невідомі.
Це шоста за масштабами пожежа в Чехії з 1990 року. Найсмертоносніша трапилася в серпні 2020 року, коли внаслідок підпалу квартири в Богуміні загинуло 11 осіб.
Нагадаємо, на початку січня чоловік розстріляв відвідувачів бару в Чорногорії. Виявилося, що серед убитих були його батьки.