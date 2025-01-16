Приятель Илона Маска рассказал, как поссорился с ним из-за коронавируса

Подкастер Сэм Харрис признался, что у него с Маском было пари, но с той поры их отношения испортились.

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Известный американский подкастер Сэм Харрис, ведущий шоу Making Sense, рассказал, что обмен текстовыми сообщениями по поводу COVID-19 положил конец его многолетней дружбе с миллиардером Илоном Маском. С той поры Маск называл его "полным идиотом". Об этом пишет The Daily Beast.

Харрис рассказал, что они с Маском впервые встретились примерно в 2008 году, когда миллиардер и предприниматель в сфере технологий "балансировал на грани банкротства", поскольку ему было трудно платить зарплату сотрудникам Tesla.

"Я был весьма поражен эволюцией Илона, и как человека, и как воплощения хаоса. Друг, которого я помню, похоже, не жаждал общественного внимания, но его взаимодействие с Twitter/X преобразило его", — рассказал Харрис.

По словам подкастера, проблемы начались с вспышкой коронавируса в 2020 году.

"Паника из-за коронавируса — это глупость", — написал тогда Маск в Twitter.

Харрис сообщил, что он лично связался с Маском по поводу твита, опасаясь, что он может "усугубить надвигающуюся чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения".

Он написал: "Эй, брат, я правда думаю, что тебе нужно отозвать свой твит о коронавирусе. Я знаю, что он имеет смысл, но боюсь, что большинство людей прочитают его не так. У тебя огромная платформа, и большая часть мира смотрит на тебя как на авторитет во всех технических вопросах. Коронавирус — это очень большое дело, и если мы не соберемся с силами, то очень скоро мы будем выглядеть как Италия".

Ответ Маска был кратким. "Сэм, ты из всех людей не должен беспокоиться об этом", — сказал он, добавив ссылку на страницу на сайте CDC, где говорится, что COVID-19 не входит в сотню основных причин смерти в США.

Это привело к многочасовой переписке, которая завершилась пари: Маск поспорил с Харрисом, что пожертвует 1 миллион долларов на благотворительность против бутылки текилы стоимостью 1000 долларов на то, что в США не будет 35 000 случаев респираторного заболевания.

Когда несколько недель спустя было зарегистрировано 600 000 случаев заболевания и 35 000 смертей от COVID-19, Харрис отправил Маску еще одно сообщение, сообщив об этом.

"Это сообщение, похоже, положило конец нашей дружбе. Илон так и не ответил, и вскоре он начал поносить меня в Twitter", — подкастер в долгу не остался и стал критиковать уже бывшего друга в своем шоу за его высказывания. Но без подробностей о причинах ссоры.

Харрис в итоге покинул Twitter в 2022 году, но это не помешало Маску несколько раз назвать его "психически больным" и "полным идиотом".

"Любой беспристрастный наблюдатель поведения Илона в Twitter/X может увидеть, что с его моральными принципами, если не с восприятием реальности, что-то серьезно не так. Человек с его талантами, ресурсами и возможностями создает столько бессмысленного шума… и этому нет оправдания", — резюмировал Харрис.

Напомним, уже стало известно, что Илон Маск появится на инаугурации Дональда Трампа. Однако он будет не единственным миллиардером на церемонии. В Вашингтон также прибудут Джефф Безос и Марк Цукерберг.