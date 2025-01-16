Приятель Ілона Маска розповів, як посварився з ним через коронавірус

Подкастер Сем Гарріс зізнався, що у нього з Маском було парі, але відтоді їхні стосунки зіпсувалися.

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Відомий американський подкастер Сем Гарріс, ведучий шоу Making Sense, розповів, що обмін текстовими повідомленнями з приводу COVID-19 поклав край його багаторічній дружбі з мільярдером Ілоном Маском. Відтоді Маск називав його "повним ідіотом". Про це пише The Daily Beast.

Гарріс розповів, що вони з Маском уперше зустрілися приблизно 2008 року, коли мільярдер і підприємець у сфері технологій "балансував на межі банкрутства", оскільки йому було важко платити зарплату працівникам Tesla.

"Я був вельми вражений еволюцією Ілона, і як людини, і як втілення хаосу. Друг, якого я пам'ятаю, схоже, не жадав суспільної уваги, але його взаємодія з Twitter/X перетворила його", — розповів Гарріс.

За словами подкастера, проблеми почалися зі спалахом коронавірусу 2020 року.

"Паніка через коронавірус — це дурість", — написав тоді Маск у Twitter.

Гарріс повідомив, що він особисто зв'язався з Маском щодо твіту, побоюючись, що він може "погіршити надзвичайну ситуацію, що насувається, у сфері громадської охорони здоров'я".

Він написав: "Гей, брате, я справді думаю, що тобі потрібно відкликати свій твіт про коронавірус. Я знаю, що він має сенс, але боюся, що більшість людей прочитають його не так. У тебе величезна платформа, і велика частина світу дивиться на тебе як на авторитета в усіх технічних питаннях. Коронавірус — це дуже велика справа, і якщо ми не зберемося з силами, то дуже скоро ми виглядатимемо як Італія".

Відповідь Маска була короткою. "Сем, ти з-поміж усіх людей не маєш турбуватися про це", — сказав він, додавши посилання на сторінку на сайті CDC, де йдеться про те, що COVID-19 не входить до сотні основних причин смерті у США.

Це призвело до багатогодинного листування, яке завершилося парі: Маск побився об заклад із Гаррісом, що пожертвує 1 мільйон доларів на благодійність проти пляшки текіли вартістю 1000 доларів на те, що у США не буде 35 000 випадків респіраторного захворювання.

Коли через кілька тижнів було зареєстровано 600 000 випадків захворювання і 35 000 смертей від COVID-19, Гарріс надіслав Маску ще одне повідомлення, повідомивши про це.

"Це повідомлення, схоже, поклало кінець нашій дружбі. Ілон так і не відповів, і незабаром він почав паплюжити мене в Twitter", — подкастер у боргу не залишився і став критикувати вже колишнього друга у своєму шоу за його висловлювання. Але без подробиць про причини сварки.

Гарріс зрештою покинув Twitter у 2022 році, але це не завадило Маску кілька разів назвати його "психічно хворим" і "повним ідіотом".

"Будь-який неупереджений спостерігач поведінки Ілона у Twitter/X може побачити, що з його моральними принципами, якщо не зі сприйняттям реальності, щось серйозно не так. Людина з її талантами, ресурсами і можливостями створює стільки безглуздого шуму... і цьому немає виправдання", — резюмував Гарріс.

Нагадаємо, вже стало відомо, що Ілон Маск з'явиться на інавгурації Дональда Трампа. Однак він буде не єдиним мільярдером на церемонії. До Вашингтона також прибудуть Джефф Безос і Марк Цукерберг.