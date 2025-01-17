Может повториться хаос 2010 года: один из крупнейших вулканов Исландии готовится к извержению

Если Бардарбунга начнет извергаться, а ученые считают, что это неизбежно, то облако пепла внесет серьезные изменения в расписание самолетов.

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Бардарбунга, второй по величине вулкан Исландии, "готовится к извержению", вызывая опасения относительно хаоса в сфере путешествий по всей Европе. Ученые предполагают, что Бардарбунга, который сейчас сотрясают землетрясения, выбросит огромное облако пепла, которое накроет Европу и сделает невозможным перелеты в этой части света. Об этом пишет Daily Mail.

Бардарбунга может начать извергаться в любой момент

На Бардарбунге всего за пять часов произошло 130 землетрясений. По данным Исландского метеорологического управления (ИМО), это ключевой признак того, что извержение неизбежно.

В качестве меры предосторожности авиационный цветовой код Бардарбунги был повышен с зеленого на желтый, что означает "повышенную активность по сравнению с нормальными фоновыми уровнями".

Авиационные цветовые коды предоставляют пилотам и авиационным властям информацию о возможном наличии вулканического пепла в атмосфере, который может помешать полетам.

Вулкан Бардарбунга, расположенный под крупнейшей ледниковой шапкой Исландии (Ватнайекюдль) в центре страны, в последний раз извергался десять лет назад, в связи с чем был объявлен красный уровень опасности для путешественников.

Извержение вулкана Бардарбунга в 2014 году Фото: Getty Images

Предыдущее извержение вулкана в 2014/15 году привело к выбросу большого количества диоксида серы и повлияло на качество воздуха. Однако на полеты за пределами непосредственной близости это не оказало существенного влияния, поскольку вулканический пепел не выбрасывался в больших количествах.

"Бардарбунга уникален тем, что представляет собой необычайно крупную вулканическую систему, частично покрытую ледником. Наблюдаемая сейсмичность согласуется с повышенным давлением, вызванным накоплением магмы, которое продолжается с момента последнего извержения в 2015 году", — сейсмологи отмечают, что "трясти" вулкан начало 14 декабря. И это продолжается до сих пор.

За последние четыре года исландские вулканы Фаградалсфьядль и Сундхнукюр попали в заголовки новостей из-за постоянных извержений, хотя они расположены юго-западнее, ближе к столице Рейкьявику. Бардарбунга, названный в честь поселенца, когда-то жившего в этих местах, расположен в более отдаленном районе, а это значит, что люди и инфраструктура подвергаются меньшему риску.

Многим из этих извержений предшествовали землетрясения магнитудой от пяти до шести.

Почему в Исландии так много землетрясений и извержений вулканов

Исландия является очагом сейсмической активности, поскольку она расположена на границе тектонических плит, называемой Срединно-Атлантическим хребтом. Волнения в этом районе постепенно отдаляют друг от друга Северную Америку и Евразию.

На Земле есть всего несколько мест, где Срединно-Атлантический хребет выходит на сушу, но Исландия, расположенная прямо посередине хребта, является одним из них.

Однако Исландия также расположена над мантийным плюмом — колонной горячей расплавленной породы, которая поднимается из глубин мантии Земли на поверхность и превращается в лаву при извержении.

За последние четыре года в Исландии произошла серия извержений на полуострове Рейкьянес, вулканической точке к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Извержение на острове полуострове Рейкьянес

После 800 лет бездействия полуостров Рейкьянес внезапно снова стал активным в 2021 году, когда начал извергаться вулкан Фаградалсфьядль. Из-за этого пришлось эвакуировать рыбацкий поселок Гриндавик и курорт Голубая Лагуна.

В ноябре 2024 года геотермальный курорт закрылся, когда его автостоянка была затоплена лавой, хотя на сайте Blue Lagoon говорится, что "специализированные защитные барьеры" "защищают жизненно важную инфраструктуру Blue Lagoon от потенциальных потоков лавы".

Однако Бардарбунга вполне может повторить ситуацию 2010 года, когда извержение вулкана Эйяфьятлайокудль привело к крупнейшему в мире прекращению авиаперевозок со времен Второй мировой войны .

Извержение было небольшим — всего одно из семи по шкале, используемой для измерения извержений. В глобальном масштабе это казалось относительно небольшим событием в то время.

Однако Эйяфьятлайокудль выбросил огромное облако пепла, которое в середине апреля покрыло обширные территории Северной Европы.

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль

Около 20 стран закрыли свое воздушное пространство для коммерческих самолетов, и это затронуло около 10 миллионов путешественников: за шестидневный период было отменено около 100 000 рейсов в Европу, из Европы и внутри нее.

Несколько спортивных матчей были отложены, а футбольному клубу "Ливерпуль" пришлось ехать на автобусе в Мадрид, чтобы сыграть матч в Лиге Европы.

Напомним, ранее ученые предупредили, что на Земле может произойти катастрофическое извержение вулкана, которое спровоцирует "климатический хаос". Причем, ученые точно не могут сказать, где именно случится это извержение.