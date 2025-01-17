Може повторитися хаос 2010 року: один із найбільших вулканів Ісландії готується до виверження

Якщо Бардарбунга почне вивергатися, а вчені вважають, що це неминуче, то хмара попелу внесе серйозні зміни в розклад літаків.

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Бардарбунга, другий за величиною вулкан Ісландії, "готується до виверження", спричиняючи побоювання щодо хаосу у сфері подорожей по всій Європі. Науковці припускають, що Бардарбунга, який зараз стрясають землетруси, викине величезну хмару попелу, що накриє Європу і унеможливить перельоти в цій частині світу. Про це пише Daily Mail.

Бардарбунга може почати вивергатися в будь-який момент

На Бардарбунге всього за п'ять годин сталося 130 землетрусів. За даними Ісландського метеорологічного управління (ІМО), це ключова ознака того, що виверження неминуче.

Як запобіжний захід авіаційний колірний код Бардарбунги підвищили із зеленого на жовтий, що означає "підвищену активність порівняно з нормальними фоновими рівнями".

Авіаційні колірні коди надають пілотам і авіаційній владі інформацію про можливу наявність вулканічного попелу в атмосфері, який може перешкодити польотам.

Вулкан Бардарбунга, розташований під найбільшою льодовиковою шапкою Ісландії (Ватнайєкюдль) у центрі країни, востаннє вивергався десять років тому, у зв'язку з чим було оголошено червоний рівень небезпеки для мандрівників.

Виверження вулкана Бардарбунга у 2014 році Фото: Getty Images

Попереднє виверження вулкана у 2014/15 році призвело до викиду великої кількості діоксиду сірки і вплинуло на якість повітря. Однак на польоти за межами безпосередньої близькості це не мало істотного впливу, оскільки вулканічний попіл не викидався у великих кількостях.

"Бардарбунга унікальний тим, що являє собою надзвичайно велику вулканічну систему, частково покриту льодовиком. Спостережувана сейсмічність узгоджується з підвищеним тиском, спричиненим накопиченням магми, що триває з моменту останнього виверження 2015 року", — сейсмологи зазначають, що "трясти" вулкан почало 14 грудня. І це триває досі.

За останні чотири роки ісландські вулкани Фаградалсф'ятль і Сундхнукюр потрапили до заголовків новин через постійні виверження, хоча вони розташовані на південний захід, ближче до столиці Рейк'явіка. Бардарбунга, названий на честь поселенця, який колись жив у цих місцях, розташований у більш віддаленому районі, а це значить, що люди та інфраструктура піддаються меншому ризику.

Багатьом із цих вивержень передували землетруси магнітудою від п'яти до шести.

Чому в Ісландії так багато землетрусів і вивержень вулканів

Ісландія є осередком сейсмічної активності, оскільки вона розташована на кордоні тектонічних плит, що називається Серединно-Атлантичним хребтом. Хвилювання в цьому районі поступово віддаляють одне від одного Північну Америку і Євразію.

На Землі є лише кілька місць, де Серединно-Атлантичний хребет виходить на сушу, але Ісландія, розташована прямо посередині хребта, є одним із них.

Однак Ісландія також розташована над мантійним плюмом — колоною гарячої розплавленої породи, що піднімається з глибин мантії Землі на поверхню і перетворюється на лаву під час виверження.

За останні чотири роки в Ісландії сталася серія вивержень на півострові Рейк'янес, вулканічній точці на північний захід від столиці Рейк'явіка.

Виверження на острові півострові Рейкьянес

Після 800 років бездіяльності півострів Рейк'янес раптово знову став активним 2021 року, коли почав вивергатися вулкан Фаградалсф'ядль. Через це довелося евакуювати рибальське селище Гріндавік і курорт Блакитна Лагуна.

У листопаді 2024 року геотермальний курорт закрився, коли його автостоянка була затоплена лавою, хоча на сайті Blue Lagoon йдеться, що "спеціалізовані захисні бар'єри" "захищають життєво важливу інфраструктуру Blue Lagoon від потенційних потоків лави".

Однак Бардарбунга цілком може повторити ситуацію 2010 року, коли виверження вулкана Ейяфьятлайокудль призвело до найбільшого у світі припинення авіаперевезень з часів Другої світової війни.

Виверження було невеликим — лише одне із семи за шкалою, що використовується для вимірювання вивержень. У глобальному масштабі це здавалося відносно невеликою подією на той час.

Однак Ейяфьятлайокудль викинув величезну хмару попелу, яка в середині квітня покрила великі території Північної Європи.

Виверження вулкана Ейяфьятлайокудль

Близько 20 країн закрили свій повітряний простір для комерційних літаків, і це зачепило близько 10 мільйонів мандрівників: за шестиденний період скасували близько 100 000 рейсів до Європи, з Європи і всередині неї.

Кілька спортивних матчів було відкладено, а футбольному клубу "Ліверпуль" довелося їхати автобусом до Мадрида, щоб зіграти матч у Лізі Європи.

Нагадаємо, раніше вчені попередили, що на Землі може статися катастрофічне виверження вулкана, яке спровокує "кліматичний хаос". Причому, вчені точно не можуть сказати, де саме станеться це виверження.