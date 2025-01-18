"Боялся дискриминации": в Германии осужденный сменил пол, чтобы попасть в женскую тюрьму

Правоохранители отмечают, что изменение пола не означает автоматический перевод осужденного в женскую тюрьму и не повлияет на его судимость.

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В Германии правый экстремист, который находился в тюрьме за разжигание ненависти, сменил имя, пытаясь добиться перевода в женскую тюрьму из-за опасений "дискриминации". Об этом пишет New York Post.

Журналисты рассказывают, что 53-летний Свен Либих приговорен к полутора годам тюремного заключения за разжигание ненависти и клевету. Сейчас он отбывает 18-месячное наказание в мужской тюрьме в Саксонии. Сейчас из-за опасений дискриминации он решил изменить пол и имя и теперь называется Марла-Свенья Либих.

Однако Либих не изменил своей внешности после смены пола. Наоборот, теперь борода у него стала длиннее.

По данным издания, Либих, который связан с неонацистской партией "Батькивщина" и правой партией "Альтернатива для Германии", сделал этот шаг, очевидно, пытаясь добиться перевода в женскую тюрьму. Однако чиновники утверждают, что изменение законодательства не гарантирует переезда.

"Нет автоматической гарантии, что мужчина будет отправлен в женскую тюрьму после смены пола и имени. В каждом случае будет проводиться индивидуальное рассмотрение", — заявил представитель местной прокуратуры.

По словам представителя Федерального реестра уголовных преступлений Германии, изменение пола Либиха не повлияет на его судимость. Он отметил, что изменение закона о поле имеет второстепенное значение.

Напомним, в конце декабря мужчина попытался пересечь границу с Польшей, предоставляя документы на имя женщины, которые он якобы получил после операции по смене пола. Впоследствии выяснилось, что никаких операций по смене пола мужчина не делал и даже не планировал.