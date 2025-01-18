"Боявся дискримінації": в Німеччині засуджений змінив стать, щоб потрапити до жіночої в'язниці

Правоохоронці зазначають, що зміна статі не означає автоматичне переведення засудженого до жіночої в'язниці та не вплине на його судимість.

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У Німеччині правий екстреміст, який знаходився у в'язниці за розпалювання ненависті, змінив ім'я, намагаючись добитись переведення в жіночу в'язницю через побоювання "дискримінації". Про це пише New York Post.

Журналісти розповідають, що 53-річний Свен Лібіх засуджений до півтора року тюремного ув'язнення за розпалювання ненависті та наклеп. Зараз він відбуває 18-місячне покарання у чоловічій в'язниці в Саксонії. Наразі через побоювання дискримінації він вирішив змінити стать та ім'я й тепер називається Марла-Свенья Лібіх.

Однак Лібіх не змінив своєї зовнішності після зміни статі. Навпаки, тепер борода у нього стала довшою.

За даними видання, Лібіх, який пов'язаний з неонацистською партією "Батьківщина" та правою партією "Альтернатива для Німеччини", зробив цей крок, очевидно, намагаючись добитися переведення у жіночу в'язницю. Проте чиновники стверджують, що зміна законодавства не гарантує переїзду.

"Немає автоматичної гарантії, що чоловіка буде відправлено до жіночої в'язниці після зміни статі та імені. У кожному випадку буде проводитися індивідуальний розгляд", — заявив представник місцевої прокуратури.

За словами представника Федерального реєстру кримінальних злочинів Німеччини, зміна статі Лібіх не вплине на його судимість. Він зазначив, що зміна закону про стать має другорядне значення.

Нагадаємо, в кінці грудня чоловік спробував перетнути кордон з Польщею, надаючи документи на ім'я жінки, які він нібито отримав після операції зі зміни статі. Згодом з'ясувалось, що жодних операцій зі зміни статі чоловік не робив і навіть не планував.