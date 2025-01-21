Сразу перестал улыбаться: фанаты гадают, что Бэррон Трамп мог сказать Байдену на инаугурации

Бэррон разговаривал с Байденом во время инаугурации его отца. Юноша пожал 46-му президенту руку и что-то прошептал на ухо, после чего тот изменился в лице.

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У Бэррона Трампа состоялся короткий разговор с бывшим президентом Джо Байденом во время инаугурации его отца, и пользователи социальных сетей очень хотят узнать, что именно между ними произошло. Так как после короткого рукопожатия во время которого Бэррон что-то шепнул на ухо Байдену, тот перестал улыбаться. Об этом пишет Daily Mail.

Рукопожатие Бэррона Трампа и Джо Байдена

18-летний студент Нью-Йоркского университета присоединился к своей матери Мелании Трамп и старшим единокровным братьям и сестрам на инаугурации президента Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

После того, как Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США, его сын Бэррон был замечен пожимающим руки Джо Байдену, а также прощающемуся с вице-президентом Камалой Харрис в Ротонде Капитолия США.

Теперь видеоролик в TikTok, демонстрирующий короткую беседу Бэррона с 82-летним Джо Байденом стал вирусным.

В клипе видно, как Бэррон схватил Байдена за руку, а затем наклонился и, казалось, что-то прошептал ему на ухо.

Таинственный инцидент между Бэрроном Трампом и Джо Байденом взволновал соцсети

Хотя до общения с Бэрроном на лице Джо сияла улыбка, после того как сын Трампа сделал свой загадочный комментарий, счастливое выражение лица Байдена изменилось и он помрачнел.

Теперь пользователи соцсетей гадают, что же именно Бэррон шепнул на ухо президенту, который покинул Белый дом.

На TikTok, где видео набрало более 500 000 просмотров, некоторые пользователи в разделе комментариев высказывали свои предположения о том, что Бэррон мог сказать Байдену, что заставило его принять столь мрачное выражение лица.

"Похоже, он сказал: "Тебе конец", лол", — пошутил один из пользователей.

"Ты забыл извиниться", — предположил другой комментатор.

Третий пользователь написал: "Не знаю, что он сказал, но я готов поспорить, что хочу видеть это на футболке".

Однако другие утверждали, что на самом деле Бэррон наклонился, чтобы поговорить с Харрис, а не шептал что-то на ухо Байдену.

Вирусное видео появилось после того, как Бэррона Трампа похвалили за то, что он вел себя, как "истинный джентльмен", когда пожал руки политическим оппонентам своего отца: Камале Харрис и Джо Байдену.

На инаугурации Дональда Трампа Бэррон Трамп вел себя сдержанно, но все равно привлек всеобщее внимание. Так как ранее он крайне редко появлялся на официальных фото.

Напомним, младший ребенок Дональда Трампа стал настолько популярен, что фанаты уже начали подбирать для него невесту. И предположили, что он бы мог подружиться с дочкой актера Мэтта Дэймона, которая учится в том же университете, что и он.