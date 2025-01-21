Одразу перестав усміхатися: фанати гадають, що Беррон Трамп міг сказати Байдену на інавгурації

Беррон розмовляв із Байденом під час інавгурації його батька. Юнак потиснув 46-му президенту руку і щось прошепотів на вухо, після чого той змінився в обличчі.

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У Беррона Трампа відбулася коротка розмова з колишнім президентом Джо Байденом під час інавгурації його батька, і користувачі соціальних мереж дуже хочуть дізнатися, що саме між ними сталося. Адже після короткого рукостискання, під час якого Беррон щось шепнув на вухо Байдену, той перестав посміхатися. Про це пише Daily Mail.

Рукостискання Беррона Трампа і Джо Байдена

18-річний студент Нью-Йоркського університету приєднався до своєї матері Меланії Трамп і старших єдинокровних братів і сестер на інавгурації президента Дональда Трампа 20 січня у Вашингтоні, округ Колумбія.

Після того, як Трампа привели до присяги як 47-го президента США, його сина Беррона помітили, як він потискав руки Джо Байдену, а також прощався з віцепрезиденткою Камалою Гарріс у Ротонді Капітолія США.

Тепер відеоролик у TikTok, що демонструє коротку бесіду Беррона з 82-річним Джо Байденом став вірусним.

У кліпі видно, як Беррон схопив Байдена за руку, а потім нахилився і, здавалося, щось прошепотів йому на вухо.

Таємничий інцидент між Берроном Трампом і Джо Байденом схвилював соцмережі

Хоча до спілкування з Берроном на обличчі Джо сяяла усмішка, після того, як син Трампа зробив свій загадковий коментар, щасливий вираз обличчя Байдена змінився і він похмурішав.

Тепер користувачі соцмереж гадають, що ж саме Беррон шепнув на вухо президенту, який залишив Білий дім.

На TikTok, де відео набрало понад 500 000 переглядів, деякі користувачі в розділі коментарів висловлювали свої припущення про те, що Беррон міг сказати Байдену, що змусило його прийняти настільки похмурий вираз обличчя.

"Схоже, він сказав: "Тобі кінець", лол", — пожартував один із користувачів.

"Ти забув вибачитися", — припустив інший коментатор.

Третій користувач написав: "Не знаю, що він сказав, але я готовий посперечатися, що хочу бачити це на футболці".

Однак інші стверджували, що насправді Беррон нахилився, щоб поговорити з Гарріс, а не шепотів щось на вухо Байдену.

Вірусне відео з'явилося після того, як Беррона Трампа похвалили за те, що він поводився, як "істинний джентльмен", коли потиснув руки політичним опонентам свого батька: Камалі Гарріс і Джо Байдену.

На інавгурації Дональда Трампа Беррон Трамп поводився стримано, але все одно привернув загальну увагу. Оскільки раніше він вкрай рідко з'являвся на офіційних фото.

Нагадаємо, молодша дитина Дональда Трампа стала настільки популярною, що фанати вже почали підбирати для нього наречену. І припустили, що він би міг потоваришувати з донькою актора Метта Деймона, яка навчається в тому ж університеті, що й він.