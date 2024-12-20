Дочка Метта Деймона: фанати вже знайшли наречену для Беррона Трампа

Молодший син Дональда Трампа навчається в університеті Нью-Йорка, де, як вважають його шанувальники, він може знайти своє кохання.

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Беррон Трамп, молодша дитина обраного президента, навчається в Нью-йоркському університеті і став одним із найпопулярніших членів сім'ї Дональда Трампа. Йому лише 18 років, але фанати вже припустили, що він саме під час навчання може знайти своє кохання. І нею може стати ще одна "непо-бейбі", дочка актора Метта Деймона, яка навчається там же. А на випадок, якщо Ізбелла Деймон Беррону не підійде — у них є ще кілька кандидатур. Про це пише Daily Mail.

Беррон Трамп став знаменитістю буквально відразу після народження. Але при цьому він примудрився залишатися в тіні. Фанати почули його голос тільки минулого місяця, коли він приймав гостей у маєтку свого батька Мар-а-Лаго. І тепер армія шанувальників молодшого сина Трампа шукає йому наречену.

Беррон Трамп із батьком, Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Раніше журналісти з'ясували, що Беррон воліє грати у відеоігри, а не спілкуватися з однолітками. Однак він справляє враження.

"Він, безумовно, дамський угодник. Він дійсно популярний серед жінок. Він високий і красивий. Багато хто, здається, вважає його досить привабливим — так, він подобається навіть демократам", — розповів інсайдер.

Ізабелла Деймон

У 18-річної дочки Метта Деймона Ізабелли багато спільного з Берроном. Вони обидва провели більшу частину своєї юності в Маямі і Нью-Йорку і виросли у великих сім'ях (в Ізабелли дві сестри і одна єдинокровна сестра, а в Беррона — дві єдинокровні сестри і два єдинокровних брата).

Метт Деймон із дружиною та доньками: Ізабелла Деймон — друга ліворуч Фото: Getty Images

Як і Беррон, Ізабелла здебільшого уникає уваги. У неї немає публічної присутності в соціальних мережах, і її єдині появи на червоній доріжці були на прем'єрах фільмів її батька, у супроводі її матері, Лючіани і сестер.

Старша школа Ізабелли, Brooklyn Friends School, публічно привітала її зі вступом до Нью-Йоркського університету в пості в Instagram у травні.

Ні Ізабелла, ні Беррон поки не були помічені під час прогулянок Нью-Йорком з моменту вступу до університету Нью-Йорка на початку осені.

Джая Харпер

20-річна дочка Лори Дерн від музиканта Бена Гарпера — ще одна nepo-baby, зарахована до Нью-Йоркського університету. Вона навчається на другому курсі коледжу після закінчення своєї приватної школи в Санта-Моніці, Каліфорнія, вартістю 50 000 доларів на рік.

Лора Дерн і Джая Гарпер Фото: Instagram Laura Dern

Джая, можливо, не в стилі Баррона, оскільки в серпні вона з гордістю позувала з плакатом Камали Гарріс. Крім її онлайн-підтримки кандидатки від демократів, вона також була затятою прихильницею суворіших законів про контроль над зброєю.

Коли Джая не використовує свій профіль для активістської діяльності, вона ділиться знімками зі своїх робіт у ролі моделі для дизайнера взуття та аксесуарів Roger Vivier, знімками з поїздки в Гемптонс на захід Ralph Lauren і фотографіями зі своєю знаменитою мамою на показі мод Armani.

Її мама, акторка Лора Дерн, теж свого роду "непо-бейбі" — вона дочка акторів Брюса Дерна і Даян Ледд.

Таким чином, хоча політичні погляди Беррона і Джайї можуть і не збігатися, їхній статус знаменитостей безумовно збігається.

Ченс Комбс

Ченс Комбс, дочка опального музичного магната Шона "Дідді" Комбса, безумовно, не новачок у публічному просторі. 18-річна дівчина — старша з чотирьох дочок Комбса і дочка бізнесвумен Сари Чепмен.

Шон "Дідді" Комбс із дітьми: Ченс Комбс у сріблястій сукні Фото: Getty Images

Комбс, як відомо, привів Ченс як свою супутницю на церемонію вручення премії "Оскар" 2022 року, де 16-річна дівчина, одягнена в білу сукню Dolce & Gabbana, зізналася інтерв'юеру на червоній доріжці, що мріє стати актрисою.

У вересні вона почала навчання в Школі мистецтв Тіш при Нью-Йоркському університеті, вартість навчання в якій становить 50 000 доларів на рік.

Цікаво, чи схвалив би Дональд Трамп кандидатуру Ченс, адже її батько Пі Дідді зараз сидить у камері в Бруклінському центрі ув'язнення, звинувачений, окрім іншого, в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Марі Арана

Якщо ж Беррону не сподобаються інші діти знаменитостей, то в нього є й інші варіанти в Нью-Йоркському університеті, де загалом навчається близько 62 000 студентів і аспірантів.

Марі Арана Фото: Instagram Mari Arana

Наприклад, 20-річна Марі Арана — інфлюенсерка з Маямі, яка, попри те, що наразі перебуває у стосунках, може відповідати образу ідеальної дівчини для Беррона.

Арана не тільки звикла до уваги, маючи 246 000 підписників в Instagram, вона також є прихильницею Трампа, що є рідкістю в ліберальних залах Нью-Йоркського університету.

Її профіль у соціальних мережах заповнений знімками її гламурного способу життя. Вона відпочиває на Сардинії та в Сен-Тропе і регулярно відвідує Тиждень моди в Маямі.

Нагадаємо, виявилося, що Беррон Трамп в університеті змушений заводити друзів через онлайн-ігри, бо його всюди супроводжують агенти секретної служби.