Агенти заважають: молодший син Дональда Трампа змушений заводити друзів через онлайн-ігри

Беррон Трамп, постійно оточений агентами Секретної служби, знайшов креативний спосіб завести нових друзів у коледжі.

Беррон Трамп, молодша дитина обраного президента Дональда Трампа, вступив до Нью-Йоркського університету. Але веселе студентське життя йому недоступне: його постійно оточують агенти Секретної служби і охоронці. Тож друзів він заводить, не виходячи з дому. Беррон Трамп пристрастився до онлайн-ігор. Про це пише Daily Mail.

Студенти університету розповіли про Беррона Трампа

Підносячись над однокласниками, зростом понад 2 метри, Беррон, наймолодший із дітей Трампа, завжди мав труднощі з тим, щоб вписатися в колектив.

Щоб подолати соціальні труднощі, пов'язані з тим, що він є одним із найвідоміших молодих людей у світі, він звернувся до онлайн-ігор, запрошуючи однокласників приєднатися до нього у віртуальних світах.

Щоб розвивати дружні стосунки за межами класної кімнати, 18-річний юнак запрошує однокласників приєднатися до нього на Discord — популярній ігровій платформі, де користувачі можуть створювати профілі, спілкуватися і грати в ігри разом.

Будучи шанувальником футболу, Баррон також грає в EA Sports FC 25, популярну серію відеоігор, раніше відому як FIFA.

Беррон навіть допоміг своєму батькові Дональду Трампу, коли той балотувався на посаду президента, переконавши його дати інтерв'ю Едіну Россу, стримеру відеоігор, який спеціалізується на NBA 2K20 і Grand Theft Auto 5.

Беррон їздить в університет і назад на позашляховику і сидить на лекціях у задніх рядах разом зі своїми охоронцями. Незважаючи на це, його однокурсники описали Беррона журналістам, як доброзичливого і "спокійного".

Беррона Трампа завжди оточують агенти Секретної служби

Студенти Нью-Йоркського університету висловили неоднозначні думки про навчання разом із сином обраного президента.

Один зі студентів припустив, що Беррон може дотримуватися більш прогресивних поглядів, щоб вписатися в переважно ліберальний коледж.

А одна зі студенток пожартувала, що її мама хоче, щоб вона вийшла за нього заміж.

Деякі студенти заявили, що вони готові судити про Беррона на основі його власних заслуг, а не упереджених думок про його сім'ю.

"Мені його дуже шкода, він не вибирав такого життя", — сказала одна студентка, додавши, що її "схвилювала і заінтригувала" перспектива присутності на території кампуса співробітників Секретної служби.

Інша студентка підтримала цю думку: "Його батько — це його батько, і він самостійна особистість, тому я не збираюся його судити", додавши, що вона безумовно розгляне можливість дружби.

"Звичайно, хто б не хотів дружити з Трампом?" — сказала вона.

Однак не всі реакції були позитивними. Одна студентка твердо заявила, що вона не збирається дружити з Трампом, який вступив до університету завдяки привілеям, що є в нього від народження, тоді як їй, як і багатьом іншим студентам, довелося потрудитися.

Беррон Трамп нещодавно приєднався до класу першокурсників Нью-Йоркського університету в новому навчальному році. Його рішення вступити до престижного університету, а саме до Школи бізнесу Стерна, було підтверджено його батьком.

Беррон Трамп зі своїм батьком Фото: Getty Images

Вибір коледжу тримався в таємниці, поки його батько не підтвердив цю інформацію журналістам Daily Mail, розповівши, що у нього був вибір вишів.

"Це дуже якісне місце. Йому сподобалося. Йому сподобалася школа. Нам сподобався Нью-Йоркський університет. Я знаю Нью-Йоркський університет уже давно, але в нього один із найвищих рейтингів... Я вступив до Вортона, і це був той варіант, який ми, безумовно, розглядали", — сказав Трамп.

Stern — одна з провідних шкіл бізнесу в країні, яка приймає лише близько 5 відсотків абітурієнтів. Серед її видатних випускників — колишній голова Федеральної резервної системи Алан Грінспен і співзасновник Home Depot Кеннет Лангоне.

Беррон, який закінчив у травні Оксбриджську академію в Палм-Біч, подумував піти по стопах батька і вступити до Вортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті, але зрештою вибрав Нью-Йоркський університет.

Будучи любителем футболу, Беррон Трамп, як повідомляється, планує продовжити грати в цей вид спорту в Нью-Йоркському університеті. Раніше він грав за молодіжну команду DC United.

Кампус Нью-Йоркського університету, розташований на Мангеттені, розташований недалеко від вежі Трампа, де Беррон провів більшу частину свого дитинства до того, як його батько став президентом США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Беррон Трамп допоміг своєму батькові виграти вибори в США.