Молодшого сина Трампа помітили в університеті в оточенні охорони (відео)

Син колишнього і, не виключено, майбутнього президента США викликає у студентів незмінний інтерес.

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Після того як 18-річний син Дональда Трампа Беррон, який навчається на першому курсі в Нью-Йоркському університеті, став найпопулярнішою персоною серед студентів, і вони активно знімають його та публікують ролики в соцмережах, пише The Independent. Крім нього, героями практично всіх відео є один або два бодигарди, які супроводжують хлопця, що має зріст 206 см, всюди.

Багато з цих роликів після публікації репостять, до того ж часто користувачі вносять власні правки і встановлюють фонову музику.

В одному з відео Беррон у чорному йде коридорами університету, а на задньому плані грає ремікс хіта Чарлі Пута "We Don't Talk Anymore".

Другий користувач опублікував той самий кліп під пісню Тейлор Свіфт "Cruel Summer".

Третій запис показує як Беррон у білій сорочці-поло з чорним рюкзаком стоїть на вулиці Мангеттена в перший день навчання.

Пол Еклофф, колишній спецагент, який захищав Джорджа Буша-молодшого, Барака Обаму і Дональда Трампа разом із їхніми сім'ями, раніше розповідав виданню, що Секретна служба повинна уважно стежити за подібними відео, щоб захистити дітей президентів.

"Секретна служба має стежити за соціальними мережами. Припустимо, дитина президента перебуває на вечірці, і хтось публікує її фотографію в Twitter. Тепер її місце розташування транслюється в соціальних мережах, і вона може стати ціллю. Це може наразити на небезпеку всіх. Загальне середовище загроз, з яким ми стикаємося в 21 столітті, більше, ніж будь-коли. Місцезнаходження і дії людей, як правило, більш відомі громадськості, а соціальні мережі більш реактивні", — пояснив він.

Беррон — не перша дитина президента, за кожним кроком якого стежать його однокурсники. У 2017 році студенти влаштували ажіотаж у соціальних мережах, коли Малія Обама прибула в кампус. Користувачі соціальних мереж поспішили поділитися фотографіями та відео про життя 19-річної дівчини в Кембриджі.

Беррон вступив до Нью-Йоркського університету після закінчення престижної Оксбриджської академії у Флориді на початку цього року. Нещодавно він потрапив у заголовки газет, проігнорувавши запуск нового криптовалютного підприємства, хоча його брати Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший анонсували його появу.

ЗМІ не виключають, що в майбутньому Беррон може теж зацікавитися політикою. Колишній голова адміністрації Білого дому Трампа Мік Малвані нещодавно повідомив, що в Беррона питали поради про те, як залучити підтримку молодих виборців. Подейкують також, що юнак стояв за інтерв'ю свого батька з впливовим блогером Адіном Россом, який користується великою популярністю серед молодих людей.

Трамп також уперше представив 18-річного сина на передвиборчому мітингу в липні, пожартувавши, що його молодший "популярніший" за інших дітей.

Раніше Фокус писав, що відомо про онука Джона Кеннеді.