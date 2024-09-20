Младшего сына Трампа заметили в университете в окружении охраны (видео)

Сын бывшего и, не исключено, будущего президента США вызывает у студентов неизменный интерес.

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После того как 18-летний сын Дональда Трампа Бэррон, который учится на первом курсе в Нью-Йоркском университете, стал самой популярной персоной среди студентов, и они активно снимают его и публикуют ролики в соцсетях, пишет The Independent. Кроме него, героями практически всех видео есть один или два бодигарда, которые сопровождают парня ростом 206 см, повсюду.

Многие из этих роликов после публикации репостятся, причем зачастую пользователи вносят собственные правки и устанавливают фоновую музыку.

В одном из видео Бэррон в черном идет по коридорам университета, а на заднем плане играет ремикс хита Чарли Пута "We Don’t Talk Anymore".

Второй пользователь опубликовал тот же клип под песню Тейлор Свифт "Cruel Summer".

Третья запись показывает как Бэррон в белой рубашке-поло с черным рюкзаком стоит на улице Манхэттена в первый день учебы.

Пол Эклофф, бывший спецагент, который защищал Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и Дональда Трампа вместе с их семьями, ранее рассказывал изданию, что Секретная служба должна внимательно следить за подобными видео, чтобы защитить детей президентов.

"Секретная служба должна следить за социальными сетями. Допустим, ребенок президента находится на вечеринке, и кто-то публикует его фотографию в Twitter. Теперь его местоположение транслируется в социальных сетях, и он может стать целью. Это может подвергнуть опасности всех. Общая среда угроз, с которой мы сталкиваемся в 21 веке, больше, чем когда-либо. Местоположение и действия людей, как правило, более известны общественности, а социальные сети более реактивны", – объяснил он.

Бэррон — не первый ребенок президента, за каждым шагом которого следят его однокурсники. В 2017 году студенты устроили ажиотаж в социальных сетях, когда Малия Обама прибыла в кампус. Пользователи социальных сетей поспешили поделиться фотографиями и видео о жизни 19-летней девушки в Кембридже.

Бэррон поступил в Нью-Йоркский университет после окончания престижной Оксбриджской академии во Флориде в начале этого года. Недавно он попал в заголовки газет, проигнорировав запуск нового криптовалютного предприятия, хотя его братья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший анонсировали его появление.

СМИ не исключают, что в будущем Бэррон может тоже заинтересоваться политикой. Бывший глава администрации Белого дома Трампа Мик Малвани недавно сообщил, что у Бэррона спрашивали совета о том, как привлечь поддержку молодых избирателей. Поговаривают также, что юноша стоял за интервью своего отца с влиятельным блогером Адином Россом, который пользуется большой популярностью у молодых людей.

Трамп также впервые представил 18-летнего сына на предвыборном митинге в июле, пошутив, что его младший "популярнее" других детей.

Ранее Фокус писал, что известно о внуке Джона Кеннеди.