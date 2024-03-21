Что известно о младшем сыне Дональда Трампа, которому исполнилось 18 лет

Бэррон Трамп пока находится в тени своего отца. И практически не появляется на публике.

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У Дональда Трампа пятеро детей от трех его жен. Старшие дети уже давно выросли, а Иванка Трамп даже стала помощницей отца во время его прошлой предвыборной кампании. Но теперь журналисты таблоидов обратили внимание на его младшего ребенка – Бэррона Трампа, который 20 марта отпраздновал свой 18-й день рождения. Юноша вырос и весьма скоро выйдет из тени своего отца. Что о нем известно – пишет Daily Mail.

Для молодого человека, который провел большую часть своей жизни вдали от всеобщего внимания, Бэррон Трамп дебютировал на телевидении в шокирующе молодом возрасте.

Детство Бэррона Трампа

Ему было всего два месяца, когда его гордые родители позволили Гейл Кинг, которая тогда работала над "Шоу Опры Уинфри", прийти и ворковать над ним в великолепии барокко их пентхауса стоимостью 100 миллионов долларов в Башне Трампа.

Но сначала Мелания Трамп рассказала о том, что Дональд Трамп – идеальный отец. "Знаете, он потрясающий. Он общается с Бэрроном утром, когда просыпается. И он приводит его в свою комнату, и они вместе смотрят телевизор и читают газеты", — рассказала третья жена будущего президента.

Дональд и Бэррон Трамп

Затем они направились в большую детскую малыша Бэррона, угловую комнату с потрясающим видом на Манхэттен, полную огромных мягких игрушек, где Дональд одолжил своего сына у няни, чтобы подержать его перед камерами.

А потом Гейл начала задавать неудобные вопросы: "Итак, Дональд, ты не против смены подгузников, просто тебе не нужно было этого делать. Но ты знаешь, как это сделать?".

"Да, я бы смог", — ответил отец пятерых детей, прежде, чем малыш Бэррон расхныкался и отправился обратно к няне.

Восемнадцать лет спустя Бэррон стал намного крупнее – теперь его рост около двух метров, но он все еще очень сильно привязан к своей матери.

Первый мальчик, выросший в Белом доме после Джона Кеннеди-младшего в 1963 году, он пережил скандал за скандалом, при поддержке Мелании Трамп.

Бэррон Трамп с родителями

В январе 2018 года ему еще не исполнилось 12, Бэррон стал свидетелем скандала, когда порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала о том, что у нее был роман с Дональдом всего через четыре месяца после рождения его младшего ребенка.

Бэррон Трамп и скандалы

Во время его президентства самые ярые критики Трампа даже прибегали к критике мальчика как к средству нападок на его отца. Например, актриса Рози О'Доннелл, которую Трамп оскорблял ранее, в 2016 году поделилась видео, в котором делала дикие и совершенно необоснованные заявления о том, что у Бэррона аутизм.

Позже О'Доннелл публично извинилась перед Меланией. А в защиту Бэррона выступила Челси, дочь Билла Клинтона, сказав, что Бэррон Трамп "заслуживает шанса, который есть у каждого ребенка, — побыть ребенком".

Известно, что имя Бэррон выбрал сам Трамп. Воспитывала его, в основном Мелания, которой помогали ее родители. Сотрудники Белого дома описывали его, как милого и воспитанного ребенка.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько Бэррон добр и вежлив. Он просто замечательный ребенок", — рассказала Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь Белого дома и бывший руководитель аппарата Мелании.

Гришэм добавила, что она видит "определенную разницу" между Бэрроном и его старшими братьями и сестрами: Иванкой, Дональдом-младшим, Эриком и Тиффани.

Также не секрет, что Мелания баловала своего единственного ребенка. Он рисовал на стенах своей детской и в пять лет носил только маленькие костюмчики, подражая своему отцу.

"Он очень сильный духом… Он независим, самоуверен и точно знает, чего хочет", — рассказывала Мелания журналу Parenting в то время.

Бэррон с родителями и сестрой Тиффани

В 2016 году, когда Бэррону было 10, она дала еще одно интервью, на этот раз Us Weekly, рассказав изданию, что "большую часть времени" она проводила дома с Бэрроном, "передавая ему мораль и традиции и обучая его ценностям".

Что известно о Бэрроне Трампе

Бэррон получил образование в нескольких самых престижных и дорогих частных школах, в том числе в гимназии и подготовительной школе Колумбийского университета в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, куда мать возила его на внедорожнике с водителем.

Она также каждое утро готовила ему завтрак и обед.

Ему было всего 10, когда его отец стал президентом, и, будучи первой леди, Мелания была вынуждена задуматься об отказе от очень частного и независимого существования, которым она дорожила в Нью-Йорке.

Она, как известно, настояла на том, чтобы оставаться в "Большом Яблоке" почти первые пять месяцев президентства (при этом Трамп был в Вашингтоне один), чтобы Бэррон мог закончить учебный год.

Мелания продолжала нарушать правила Белого дома, не отправляя Бэррона в квакерскую школу Sidwell Friends, где все дети предыдущих президентов, включая Клинтонов, Бушей и Обаму, получали образование.

Вместо этого Трампы нацелились на то, чтобы Бэррон посещал Епископальную школу Святого Андрея с бюджетом в 50 000 долларов в год в одном из самых шикарных пригородов округа Колумбия в Потомаке, штат Мэриленд.

Бэррон Трамп с родителями Фото: Getty Images

В 2017 году он присоединился к дивизиону до 12 лет профессиональной команды DC United, играя в полузащите. Другие его интересы включают кроссовки (у него впечатляющая коллекция) и компьютеры. Фактически, в 2022 году его отец заявил, что Бэррону удалось быстро взломать его ноутбук, когда он заблокировал его во время конференции в том году.

По словам инсайдеров, Бэррон был настолько моложе своих братьев и сестер, что фактически был единственным ребенком. Он лучше всего ладил с Тиффани.

Вскоре он стал двуязычным, научившись говорить на родном для своей матери словенском языке настолько хорошо, что мог позвонить своей бабушке, которая умерла в январе, и ему не приходилось прибегать к английскому во время разговоров.

Родители Мелании, Виктор и покойная Амалия Кнавс, переехали из Словении в Нью-Йорк в 2017 году, прежде чем последовать за дочерью в Вашингтон, а затем – после того, как Трамп покинул свой пост – в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Они были очень близки с Бэрроном и, как говорят, сыграли важную роль в его воспитании.

В марте инсайдеры подтвердили, что, казалось, уже давно было очевидно – Бэррон очнеь близок со своей матерью.

Что касается его отношений с Дональдом, хронист Белого дома Майкл Вольф в 2019 году заявил, что Трамп возмущался тем, что его младший ребенок "вообще не является частью его жизни".

Но Стефани Гришэм, которая видела семью в интимной обстановке, решительно оспаривает любое восприятие отношений отца и сына как враждебных или отстраненных. По ее мнению, они близки

Дональд и Бэррон Трамп Фото: Getty Images

Если во время президентства Трампа его видели редко, то Бэррона видели еще реже с тех пор, как он переехал со своими родителями в Мар-а-Лаго.

В этом году он должен окончить Оксбриджскую академию. Школа была основана в 2011 году миллиардером Уильямом Кохом, братом республиканских супердоноров Чарльза и Дэвида Кохов (которые в прошлом году покинули Трампа, чтобы поддержать своего соперника по кандидатуре Никки Хейли). О его дальнейших планах на будущее ничего не известно.

Напомним, последний раз Бэррона Трампа видели на публике в прошлом году, когда Мелания с сыном покидали Башню Трампа.