Що відомо про молодшого сина Дональда Трампа, якому виповнилося 18 років

Беррон Трамп поки що перебуває в тіні свого батька. І практично не з'являється на публіці.

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У Дональда Трампа п'ятеро дітей від трьох його дружин. Старші діти вже давно виросли, а Іванка Трамп навіть стала помічницею батька під час його минулої передвиборчої кампанії. Але тепер журналісти таблоїдів звернули увагу на його молодшу дитину — Беррона Трампа, який 20 березня відсвяткував свій 18-й день народження. Юнак виріс і дуже скоро вийде з тіні свого батька. Що про нього відомо — пише Daily Mail.

Для молодої людини, яка провела більшу частину свого життя далеко від загальної уваги, Беррон Трамп дебютував на телебаченні в шокуюче молодому віці.

Дитинство Беррона Трампа

Йому було лише два місяці, коли його горді батьки дозволили Гейл Кінг, яка тоді працювала над "Шоу Опри Вінфрі", прийти і воркувати над ним у пишності бароко їхнього пентхауса вартістю 100 мільйонів доларів у Вежі Трампа.

Але спочатку Меланія Трамп розповіла про те, що Дональд Трамп — ідеальний батько. "Знаєте, він приголомшливий. Він спілкується з Берроном вранці, коли прокидається. І він приводить його до своєї кімнати, і вони разом дивляться телевізор і читають газети", — розповіла третя дружина майбутнього президента.

Дональд і Беррон Трамп

Потім вони попрямували у велику дитячу малюка Беррона, кутову кімнату з приголомшливим краєвидом на Мангеттен, повну величезних м'яких іграшок, де Дональд позичив свого сина у няні, щоб потримати його перед камерами.

А потім Гейл почала ставити незручні запитання: "Отже, Дональде, ти не проти зміни підгузків, просто тобі не потрібно було цього робити. Але ти знаєш, як це зробити?".

"Так, я б зміг", — відповів батько п'ятьох дітей, перш ніж малюк Беррон розхлипнувся і відправився назад до няні.

Вісімнадцять років потому Беррон став набагато більшим — тепер його зріст приблизно два метри, але він усе ще дуже сильно прив'язаний до своєї матері.

Перший хлопчик, який виріс у Білому домі після Джона Кеннеді-молодшого 1963 року, він пережив скандал за скандалом, за підтримки Меланії Трамп.

Беррон Трамп із батьками

У січні 2018 року йому ще не виповнилося 12, Беррон став свідком скандалу, коли порнозірка Стормі Деніелс розповіла про те, що в неї був роман із Дональдом лише через чотири місяці після народження його молодшої дитини.

Беррон Трамп і скандали

Під час його президентства найзатятіші критики Трампа навіть вдавалися до критики хлопчика як до засобу нападок на його батька. Наприклад, акторка Розі О'Доннелл, яку Трамп ображав раніше, 2016 року поділилася відео, у якому робила дикі й абсолютно необґрунтовані заяви про те, що в Беррона аутизм.

Пізніше О'Доннелл публічно вибачилася перед Меланією. А на захист Беррона виступила Челсі, дочка Білла Клінтона, сказавши, що Беррон Трамп "заслуговує шансу, який є у кожної дитини, — побути дитиною".

Відомо, що ім'я Беррон вибрав сам Трамп. Виховувала його, в основному Меланія, якій допомагали її батьки. Співробітники Білого дому описували його, як милу і виховану дитину.

"Я не можу не підкреслити, наскільки Беррон добрий і ввічливий. Він просто чудова дитина", — розповіла Стефані Грішем, колишній прессекретар Білого дому і колишній керівник апарату Меланії.

Грішем додала, що вона бачить "певну різницю" між Берроном і його старшими братами і сестрами: Іванкою, Дональдом-молодшим, Еріком і Тіффані.

Також не секрет, що Меланія балувала свою єдину дитину. Він малював на стінах своєї дитячої і в п'ять років носив тільки маленькі костюмчики, наслідуючи свого батька.

"Він дуже сильний духом... Він незалежний, самовпевнений і точно знає, чого хоче", — розповідала Меланія журналу Parenting у той час.

Беррон із батьками та сестрою Тіффані

У 2016 році, коли Беррону було 10, вона дала ще одне інтерв'ю, цього разу Us Weekly, розповівши виданню, що "більшу частину часу" вона проводила вдома з Берроном, "передаючи йому мораль і традиції та навчаючи його цінностей".

Що відомо про Беррона Трампа

Беррон здобув освіту в кількох найпрестижніших і найдорожчих приватних школах, зокрема в гімназії та підготовчій школі Колумбійського університету у Верхньому Вест-Сайді Мангеттена, куди мати возила його на позашляховику з водієм.

Вона також щоранку готувала йому сніданок і обід.

Йому було лише 10, коли його батько став президентом, і, будучи першою леді, Меланія була змушена замислитися над відмовою від дуже приватного і незалежного існування, яким вона дорожила в Нью-Йорку.

Вона, як відомо, наполягла на тому, щоб залишатися у "Великому яблуці" майже перші п'ять місяців президентства (водночас Трамп був у Вашингтоні один), щоб Беррон міг закінчити навчальний рік.

Меланія продовжувала порушувати правила Білого дому, не відправляючи Беррона до квакерської школи Sidwell Friends, де всі діти попередніх президентів, включно з Клінтонами, Бушами й Обамою, здобували освіту.

Замість цього Трампи націлилися на те, щоб Беррон відвідував Єпископальну школу Святого Андрія з бюджетом у 50 000 доларів на рік в одному з найшикарніших передмість округу Колумбія в Потомаку, штат Меріленд.

Беррон Трамп із батьками Фото: Getty Images

У 2017 році він приєднався до дивізіону до 12 років професійної команди DC United, граючи в півзахисті. Інші його інтереси включають кросівки (у нього вражаюча колекція) і комп'ютери. Фактично, у 2022 році його батько заявив, що Беррону вдалося швидко зламати його ноутбук, коли він заблокував його під час конференції того року.

За словами інсайдерів, Беррон був настільки молодший за своїх братів і сестер, що фактично був єдиною дитиною. Він найкраще ладнав із Тіффані.

Незабаром він став двомовним, навчившись розмовляти рідною для своєї матері словенською мовою настільки добре, що міг зателефонувати своїй бабусі, яка померла в січні, і йому не доводилося вдаватися до англійської під час розмов.

Батьки Меланії, Віктор і покійна Амалія Кнавс, переїхали зі Словенії до Нью-Йорка 2017 року, перш ніж піти за донькою до Вашингтона, а потім — після того, як Трамп залишив свій пост — до Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Вони були дуже близькі з Берроном і, як кажуть, зіграли важливу роль у його вихованні.

У березні інсайдери підтвердили, що, здавалося, вже давно було очевидно — Беррон дуже близький зі своєю матір'ю.

Що стосується його стосунків із Дональдом, хроніст Білого дому Майкл Вольф 2019 року заявив, що Трамп обурювався тим, що його молодша дитина "взагалі не є частиною його життя".

Але Стефані Грішем, яка бачила сім'ю в інтимній обстановці, рішуче заперечує будь-яке сприйняття стосунків батька і сина як ворожих або відсторонених. На її думку, вони близькі

Дональд і Беррон Трамп Фото: Getty Images

Якщо під час президентства Трампа його бачили рідко, то Беррона бачили ще рідше відтоді, як він переїхав зі своїми батьками в Мар-а-Лаго.

Цього року він має закінчити Оксбриджську академію. Школу заснував 2011 року мільярдер Вільям Кох, брат республіканських супердонорів Чарльза і Девіда Кохів (які торік залишили Трампа, щоб підтримати свого суперника по кандидатурі Ніккі Гейлі). Про його подальші плани на майбутнє нічого не відомо.

Нагадаємо, востаннє Беррона Трампа бачили на публіці торік, коли Меланія із сином залишали Вежу Трампа.