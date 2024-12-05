Агенты мешают: младший сын Дональда Трампа вынужден заводить друзей через онлайн-игры

Бэррон Трамп, постоянно окруженный агентами Секретной службы, нашел креативный способ завести новых друзей в колледже.

Бэррон Трамп, младший ребенок избранного президента Дональда Трампа, поступил в Нью-Йоркский университет. Но веселая студенческая жизнь ему недоступна: его постоянно окружают агенты Секретной службы и телохранители. Так что друзей он заводит, не выходя из дома. Бэррон Трамп пристрастился к онлайн-играм. Об этом пишет Daily Mail.

Студенты университета рассказали о Бэрроне Трампе

Возвышаясь над одноклассниками, ростом более 2 метров, Бэррон, самый младший из детей Трампа, всегда испытывал трудности с тем, чтобы вписаться в коллектив.

Чтобы преодолеть социальные трудности, связанные с тем, что он является одним из самых известных молодых людей в мире, он обратился к онлайн-играм, приглашая одноклассников присоединиться к нему в виртуальных мирах.

Чтобы развивать дружеские отношения за пределами классной комнаты, 18-летний юноша приглашает одноклассников присоединиться к нему на Discord — популярной игровой платформе, где пользователи могут создавать профили, общаться и играть в игры вместе.

Будучи поклонником футбола, Баррон также играет в EA Sports FC 25, популярную серию видеоигр, ранее известную как FIFA.

Бэррон даже помог своему отцу Дональду Трампу, когда тот баллотировался на пост президента, убедив его дать интервью Эдину Россу, стримеру видеоигр, который специализируется на NBA 2K20 и Grand Theft Auto 5.

Бэррон ездит в университет и обратно на внедорожнике и сидит на лекциях в задних рядах вместе со своими охранниками. Несмотря на это, его однокурсники описали Бэррона журналистам, как дружелюбного и "спокойного".

Бэррона Трампа всегда окружают агенты Секретной службы

Студенты Нью-Йоркского университета выразили неоднозначные мнения об учебе вместе с сыном избранного президента.

Один из студентов предположил, что Бэррон может придерживаться более прогрессивных взглядов, чтобы вписаться в преимущественно либеральный колледж.

А одна из студенток пошутила, что ее мама хочет, чтобы она вышла за него замуж.

Некоторые студенты заявили, что они готовы судить о Бэрроне на основе его собственных заслуг, а не предвзятых мнений о его семье.

"Мне его очень жаль, он не выбирал такую ​​жизнь", — сказала одна студентка, добавив, что ее "взволновала и заинтриговала" перспектива присутствия на территории кампуса сотрудников Секретной службы.

Другая студентка поддержала это мнение: "Его отец — это его отец, и он самостоятельная личность, поэтому я не собираюсь его судить", добавив, что она определенно рассмотрит возможность дружбы.

"Конечно, кто бы не хотел дружить с Трампом?" — сказала она.

Однако не все реакции были положительными. Одна студентка твердо заявила, что она не собирается дружить с Трампом, который поступил в университет, благодаря привилегиям, которые есть у него с рождения, тогда как ей, как и многим другим студентам, пришлось потрудиться.

Бэррон Трамп недавно присоединился к классу первокурсников Нью-Йоркского университета в новом учебном году. Его решение поступить в престижный университет, а именно в Школу бизнеса Стерна, было подтверждено его отцом.

Бэррон Трамп со своим отцом Фото: Getty Images

Выбор колледжа держался в тайне, пока его отец не подтвердил эту информацию журналистам Daily Mail, рассказав, что у него был выбор вузов.

"Это очень качественное место. Ему понравилось. Ему понравилась школа. Нам понравился Нью-Йоркский университет. Я знаю Нью-Йоркский университет уже давно, но у него один из самых высоких рейтингов… Я поступил в Уортон, и это был тот вариант, который мы, безусловно, рассматривали", — сказал Трамп.

Stern — одна из ведущих школ бизнеса в стране, принимающая всего около 5 процентов абитуриентов. Среди ее выдающихся выпускников — бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен и соучредитель Home Depot Кеннет Лангоне.

Бэррон, окончивший в мае Оксбриджскую академию в Палм-Бич, подумывал пойти по стопам отца и поступить в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, но в итоге выбрал Нью-Йоркский университет.

Будучи любителем футбола, Бэррон Трамп, как сообщается, планирует продолжить играть в этот вид спорта в Нью-Йоркском университете. Ранее он играл за молодежную команду DC United.

Кампус Нью-Йоркского университета, расположенный на Манхэттене, находится недалеко от башни Трампа, где Бэррон провел большую часть своего детства до того, как его отец стал президентом США.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Бэррон Трамп помог своему отцу выиграть выборы в США.