Дочь Мэтта Деймона: фанаты уже нашли невесту для Бэррона Трампа

Младший сын Дональда Трампа учится в университете Нью-Йорка, где, как считают его поклонники, он может найти свою любовь.

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Бэррон Трамп, младший ребенок избранного президента, учится в Нью-йоркском университете и стал одним из самых популярных членов семьи Дональда Трампа. Ему всего 18 лет, но фанаты уже предположили, что он именно во время учебы может найти свою любовь. И ею может стать еще одна "непо-бейби", дочь актера Мэтта Дэймона, которая учится там же. А на случай, если Избелла Дэймон Бэррону не подойдет – у них есть еще несколько кандидатур. Об этом пишет Daily Mail.

Бэррон Трамп стал знаменитостью буквально сразу после рождения. Но при этом он умудрился оставаться в тени. Фанаты услышали его голос только в прошлом месяце, когда он принимал гостей в имении своего отца Мар-а-Лаго. И теперь армия поклонников младшего сына Трампа ищет ему невесту.

Бэррон Трамп с отцом, Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Ранее журналисты выяснили, что Бэррон предпочитает играть в видеоигры, а не общаться со сверстниками. Однако он производит впечатление.

"Он, безусловно, дамский угодник. Он действительно популярен среди женщин. Он высокий и красивый. Многие, кажется, считают его довольно привлекательным — да, он нравится даже демократам", — рассказал инсайдер.

Изабелла Дэймон

У 18-летней дочери Мэтта Дэймона Изабеллы много общего с Бэрроном. Они оба провели большую часть своей юности в Майами и Нью-Йорке и выросли в больших семьях (у Изабеллы две сестры и одна единокровная сестра, а у Бэррона — две единокровные сестры и два единокровных брата).

Мэтт Дэймон с женой и дочками: Изабелла Дэймон - вторая слева Фото: Getty Images

Как и Бэррон, Изабелла в основном избегает внимания. У нее нет публичного присутствия в социальных сетях, и ее единственные появления на красной дорожке были на премьерах фильмов ее отца, в сопровождении ее матери, Лючианы и сестер.

Старшая школа Изабеллы, Brooklyn Friends School, публично поздравила ее с поступлением в Нью-Йоркский университет в посте в Instagram в мае.

Ни Изабелла, ни Бэррон пока не были замечены во время прогулок по Нью-Йорку с момента поступления в университет Нью-Йорка в начале осени.

Джая Харпер

20-летняя дочь Лоры Дерн от музыканта Бена Харпера — еще одна nepo-baby, зачисленная в Нью-Йоркский университет. Она учится на втором курсе колледжа после окончания своей частной школы в Санта-Монике, Калифорния, стоимостью 50 000 долларов в год.

Лора Дерн и Джая Харпер Фото: Instagram Laura Dern

Джая, возможно, не в стиле Баррона, поскольку в августе она с гордостью позировала с плакатом Камалы Харрис. Помимо ее онлайн-поддержки кандидатки от демократов, она также была ярой сторонницей более строгих законов о контроле над оружием.

Когда Джая не использует свой профиль для активистской деятельности, она делится снимками со своих работ в качестве модели для дизайнера обуви и аксессуаров Roger Vivier, снимками из поездки в Хэмптонс на мероприятие Ralph Lauren и фотографиями со своей знаменитой мамой на показе мод Armani.

Ее мама, актриса Лора Дерн, тоже своего рода "непо-бейби" — она дочь актеров Брюса Дерна и Дайан Лэдд.

Таким образом, хотя политические взгляды Бэррона и Джайи могут и не совпадать, их статус знаменитостей определенно совпадает.

Ченс Комбс

Ченс Комбс, дочь опального музыкального магната Шона "Дидди" Комбса, определенно не новичок в публичном пространстве. 18-летняя девушка — старшая из четырех дочерей Комбса и дочь бизнесвумен Сары Чепмен.

Шон "Дидди" Комбс с детьми: Ченс Комбс в серебристом платье Фото: Getty Images

Комбс, как известно, привел Ченс в качестве своей спутницы на церемонию вручения премии "Оскар" 2022 года , где 16-летняя девушка, одетая в белое платье Dolce & Gabbana, призналась интервьюеру на красной дорожке, что мечтает стать актрисой.

В сентябре она начала обучение в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, стоимость обучения в которой составляет 50 000 долларов в год.

Интересно, одобрил бы Дональд Трамп кандидатуру Ченс, ведь ее отец Пи Дидди сейчас сидит в камере в Бруклинском центре заключения, обвиняемый, помимо прочего, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Мари Арана

Если же Бэррону не понравятся другие дети знаменитостей, то у него есть и другие варианты в Нью-Йоркском университете, где в общей сложности обучается около 62 000 студентов и аспирантов.

Мари Арана Фото: Instagram Mari Arana

Например, 20-летняя Мари Арана — инфлюэнсер из Майами, которая, несмотря на то, что в настоящее время находится в отношениях, может соответствовать образу идеальной девушки для Бэррона.

Арана не только привыкла к вниманию, имея 246 000 подписчиков в Instagram, она также является сторонницей Трампа, что является редкостью в либеральных залах Нью-Йоркского университета.

Ее профиль в социальных сетях заполнен снимками ее гламурного образа жизни. Она отдыхает на Сардинии и в Сен-Тропе и регулярно посещает Неделю моды в Майами.

Напомним, оказалось, что Бэррон Трамп в университете вынужден заводить друзей через онлайн-игры, потому что его повсюду сопровождают агенты секретной службы.