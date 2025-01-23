Дональд Трамп поссорился с епископом Вашингтона, которая отчитала его на проповеди

Марианна Бадд высказалась насчет политики 47-го президента США, упомянула сообщество ЛГБТК и нелегальных мигрантов. После чего Трамп назвал проповедь "скучной".

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Между президентом США Дональдом Трампом и епископом Вашингтона Марианной Бадд возник конфликт. Причем случилось это во время инаугурационных мероприятий, когда 47-й президент США вместе с семьей посетили церковную службу в Вашингтонском национальном соборе. Бадд раскритиковала политику Трампа, а он потребовал от епископа извинений "перед общественностью". Об этом пишет Daily Mail.

Во время проповеди Трампа призвали к милосердию к мигрантам

Посещение церковной службы в Вашингтоне обязательно для президентов США во время инаугурации. И Дональд Трамп не стал исключением. Однако визит в Вашингтонский собор на Национальную молитвенную службу обернулся скандалом. Во время проповеди епископ Марианна Бадд резко высказалась относительно политики нового президента, направленной против представителей сообщества ЛГБТК и нелегальных мигрантов. Дональд Трамп, его семья и вице-президент Ди Джей Вэнс были шокированы, что было видно на трансляции.

А чтец по губам выяснил, что когда епископ отчитывала президента Трампа, некоторые из его детей обменялись возмущенными репликами.

Когда Бадд упомянула, что "надежды и мечты" некоторых людей будут потеряны с новым президентским сроком Трампа, Эрик Трамп обменялся взглядами с женой Ларой и сестрой Тиффани, а Тиффани повернулась к своему мужу Майклу Булосу и произнесла: "Ты можешь в это поверить?"

А Дональд Трамп-младший через несколько мгновений ответил кому-то, находившемуся немного за кадром, сказав: "Я не могу в это поверить, нет".

После того, как епископ упомянул "презрение", подпитывающее политику и социальные сети, и отметил, что это опасный способ руководства страной, Эрик откинулся на спинку стула, по-видимому, шокированный этим комментарием, а затем его жена Лара что-то прошептала своей невестке Тиффани, которая хотела уйти из собора, сказав мужу: "Пошли!", но Дон-младший убедил их дождаться конца проповеди.

А когда епископ призвала не делать "вещи, о которых мы можем пожалеть", Трамп повернулся к Мелании и сказал: "Ты можешь в это поверить?", что вызвало у нее улыбку. Репликами обменялись и вице-президент Вэнс с женой Ушей.

После проповеди Трамп пообщался с журналистами и кратко сказал, что, по его мнению, Бадд "могла бы быть намного лучше".

Епископ отчитала Трампа на проповеди, чем он был очень недоволен

Это было за несколько часов до публикации поста в Truth Social посреди ночи, в котором он обрушился на епископа.

В резкой отповеди Трамп заявил: "Так называемый епископ, выступавший на Национальной молитвенной службе во вторник утром, была радикально левой и жестким ненавистником Трампа. Она ввела свою церковь в мир политики весьма неблагодарным образом. Она была отвратительна в тоне, не убедительна и неумна". Он заявил, что в своей проповеди Бадд "игнорирует реальность" и добавил, что служба была "очень скучной и неинтересной", а епископ "не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед общественностью!"

Дональду Трампу не понравилась проповедь епископа Бадд Фото: Скриншот

Преподобная Марианна Эдгар Бадд уже заявила, что ее проповедь должна "противостоять расколу и поляризации, в которых людям причиняют вред".

Она отказалась отвечать на призывы Трампа извиниться, но сказала, что рассмотрит возможность личной встречи, если приглашение поступит лично от него.

Накануне она умоляла Трампа проявить "милосердие к людям в нашей стране, которые сейчас напуганы", ссылаясь на Библию и говоря: "Бог учит нас, что мы должны быть милосердны к чужакам".

Марианна Бадд замужем, у нее двое взрослых сыновей. Она служит епископом Вашингтона с 2011 года и ранее была настоятелем епископальной церкви Святого Иоанна в Миннеаполисе, штат Миннесота. Она называет себя "непримиримо либеральной", не скрывает своих демократических взглядов и ранее руководила съездом в епархии, на котором призывали отказаться от использования гендерных местоимений по отношению к Богу. Она выступает за однополые браки и открыто поддерживает движение Black Lives Matter.

Напомним, хотя епископ и призывала к милосердию к мигрантам, Дональд Трамп уже подписал указ о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов, где Америка граничит исключительно с Мексикой. Кроме того, Трамп, используя свои полномочия, приказал Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для немедленной репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов.