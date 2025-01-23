Дональд Трамп посварився з єпископом Вашингтона, яка відчитала його на проповіді

Маріанна Бадд висловилася щодо політики 47-го президента США, згадала спільноту ЛГБТК і нелегальних мігрантів. Після чого Трамп назвав проповідь "нудною".

Related video

Між президентом США Дональдом Трампом і єпископом Вашингтона Маріанною Бадд виник конфлікт. Причому сталося це під час інавгураційних заходів, коли 47-й президент США разом із сім'єю відвідали церковну службу у Вашингтонському національному соборі. Бадд розкритикувала політику Трампа, а він зажадав від єпископа вибачень "перед громадськістю". Про це пише Daily Mail.

Під час проповіді Трампа закликали до милосердя до мігрантів

Відвідування церковної служби у Вашингтоні обов'язкове для президентів США під час інавгурації. І Дональд Трамп не став винятком. Однак візит до Вашингтонського собору на Національну молитовну службу обернувся скандалом. Під час проповіді єпископ Маріанна Бадд різко висловилася щодо політики нового президента, спрямованої проти представників спільноти ЛГБТК та нелегальних мігрантів. Дональд Трамп, його сім'я та віцепрезидент Ді Джей Венс були шоковані, що було видно на трансляції.

А читець по губах з'ясував, що коли єпископ вичитувала президента Трампа, деякі з його дітей обмінялися обуреними репліками.

Коли Бадд згадала, що "надії і мрії" деяких людей будуть втрачені з новим президентським терміном Трампа, Ерік Трамп обмінявся поглядами з дружиною Ларою і сестрою Тіффані, а Тіффані повернулася до свого чоловіка Майкла Булоса і вимовила: "Ти можеш у це повірити?"

А Дональд Трамп-молодший через кілька миттєвостей відповів комусь, хто перебував трохи за кадром, сказавши: "Я не можу в це повірити, ні".

Після того, як єпископ згадав "презирство", що підживлює політику і соціальні мережі, і зазначив, що це небезпечний спосіб керівництва країною, Ерік відкинувся на спинку стільця, мабуть, шокований цим коментарем, а потім його дружина Лара щось прошепотіла своїй невістці Тіффані, яка хотіла піти з собору, сказавши чоловікові: "Пішли!", але Дон-молодший переконав їх дочекатися кінця проповіді.

А коли єпископ закликала не робити "речі, про які ми можемо пошкодувати", Трамп повернувся до Меланії і сказав: "Ти можеш у це повірити?", що викликало в неї посмішку. Репліками обмінялися і віцепрезидент Венс із дружиною Ушей.

Після проповіді Трамп поспілкувався з журналістами і коротко сказав, що, на його думку, Бадд "могла б бути набагато кращою".

Єпископ відчитала Трампа на проповіді, чим він був дуже незадоволений

Це було за кілька годин до публікації поста в Truth Social посеред ночі, в якому він обрушився на єпископа.

У різкій одповіді Трамп заявив: "Так званий єпископ, який виступав на Національній молитовній службі у вівторок вранці, була радикально лівою і жорстким ненависником Трампа. Вона ввела свою церкву у світ політики вельми невдячним чином. Вона була огидна в тоні, не переконлива і незграбна". Він заявив, що у своїй проповіді Бадд "ігнорує реальність" і додав, що служба була "дуже нудною і нецікавою", а єпископ "не дуже добре справляється зі своєю роботою! Вона та її церква повинні вибачитися перед громадськістю!"

Дональду Трампу не сподобалася проповідь єпископа Бадд Фото: Скриншот

Преподобна Маріанна Едгар Бадд уже заявила, що її проповідь має "протистояти розколу і поляризації, в яких людям завдають шкоди".

Вона відмовилася відповідати на заклики Трампа вибачитися, але сказала, що розгляне можливість особистої зустрічі, якщо запрошення надійде особисто від нього.

Напередодні вона благала Трампа проявити "милосердя до людей у нашій країні, які зараз налякані", посилаючись на Біблію і кажучи: "Бог вчить нас, що ми маємо бути милосердними до чужинців".

Маріанна Бадд заміжня, у неї двоє дорослих синів. Вона служить єпископом Вашингтона з 2011 року і раніше була настоятелем єпископальної церкви Святого Іоанна в Міннеаполісі, штат Міннесота. Вона називає себе "непримиренно ліберальною", не приховує своїх демократичних поглядів і раніше керувала з'їздом у єпархії, на якому закликали відмовитися від використання гендерних займенників щодо Бога. Вона виступає за одностатеві шлюби і відкрито підтримує рух Black Lives Matter.

Нагадаємо, хоча єпископ і закликала до милосердя до мігрантів, Дональд Трамп уже підписав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, де Америка межує виключно з Мексикою. Крім того, Трамп, використовуючи свої повноваження, наказав Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для негайної репатріації та видворення нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.