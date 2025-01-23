Живут сотни лет: в Индии спасают деревья чинар, которые растут на спорной территории

Власти индийского штата Кашмир, на который претендует соседний Пакистан, опасаются, что вероятный конфликт уничтожит остатки уникальных деревьев.

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Власти индийского Кашмира геотегируют тысячи деревьев чинар, чтобы создать комплексную базу данных и помочь сохранить их на фоне угроз, связанных с растущей урбанизацией, проектами по расширению дорог, болезнями и вероятным конфликтом с соседним Пакистаном. Об этом пишет Reuters.

Деревья чинар растут 150 лет

Эти деревья являются культурным и экологическим символом беспокойной северной территории, на которую полностью претендуют Индия и Пакистан и которая частично управляется обеими сторонами, но за последние несколько десятилетий сотни из них были утрачены.

В ходе процесса геотегирования к каждому обследованному дереву прикрепляются QR-коды, фиксирующие информацию о 25 характеристиках, включая его географическое положение, состояние здоровья, возраст и характер роста, что позволяет специалистам по охране природы отслеживать изменения и учитывать факторы риска.

Руководитель проекта Саид Тарик сообщил, что общественность также может отсканировать код, чтобы получить доступ к подробностям.

Теперь уникальные чинары подсчитают и будут за ними следить Фото: tripadvisor

"Мы геотегировали почти 29 000 деревьев, но у нас все еще есть небольшие деревья, которые не были промаркированы… Они будут промаркированы в свое время", — сказал Тарик.

Деревьям чинара, или платану восточному требуется около 150 лет, чтобы достичь своего полного размера — до 30 метров в высоту и обхвата от 10 до 15 метров.

Самый старый чинар в регионе находится на окраине города Шринагар, ему около 650 лет.

Часть Кашмира, находящаяся под контролем Индии, на протяжении десятилетий была охвачена насилием, поскольку боевики воевали с силами безопасности, однако в последние годы конфликт стих, что привело к постепенному росту числа проектов развития и туризма.

Чинар, или восточный платан – это уникальное дерево. Восточный платан достигает колоссальных размеров и исключительного долголетия. На острове Кос в Эгейском море произрастает платан с окружностью ствола 18 м и высотой 36 м. Ученые считают, что ему 2300 лет. Еще один "патриарх" высотой в 50 метров, растет в долине Буюкдере у Босфора. А в Туркменистане растет уникальный тысячелетний платан "семь братьев", потому что у него сразу семь крупных стволов.

Напомним, в прошлом году ученым удалось вырастить дерево из 1000-летнего семени, которое нашли почти 50 лет назад в Израиле. Это растение упоминается в Библии как источник важного лекарственного вещества. Там его называют "иудейский бальзам". Дерево, которое сейчас достигает 3 метров в высоту, назвали Шеба и отнесли к роду Коммифора (Commiphora), принадлежащему к семейству ладанных и мироточивых.