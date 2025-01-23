Живуть сотні років: в Індії рятують дерева чинар, які ростуть на спірній території

Влада індійського штату Кашмір, на який претендує сусідній Пакистан, побоюється, що ймовірний конфлікт знищить залишки унікальних дерев.

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Влада індійського Кашміру геотегує тисячі дерев чинар, щоб створити комплексну базу даних і допомогти зберегти їх на тлі загроз, пов'язаних зі зростаючою урбанізацією, проєктами з розширення доріг, хворобами і ймовірним конфліктом із сусіднім Пакистаном. Про це пише Reuters.

Дерева чинар ростуть 150 років

Ці дерева є культурним та екологічним символом неспокійної північної території, на яку повністю претендують Індія і Пакистан і яка частково управляється обома сторонами, але протягом останніх кількох десятиліть сотні з них були втрачені.

Під час процесу геотегування до кожного обстеженого дерева прикріплюють QR-коди, що фіксують інформацію про 25 характеристик, включно з його географічним положенням, станом здоров'я, віком і характером росту, що дає змогу фахівцям з охорони природи відстежувати зміни та враховувати фактори ризику.

Керівник проєкту Саїд Тарік повідомив, що громадськість також може відсканувати код, щоб отримати доступ до подробиць.

Тепер унікальні чинари підрахують і будуть за ними стежити Фото: tripadvisor

"Ми геотегували майже 29 000 дерев, але в нас усе ще є невеликі дерева, які не були промарковані... Вони будуть промарковані свого часу", — сказав Тарік.

Деревам чинара, або платану східному потрібно близько 150 років, щоб досягти свого повного розміру — до 30 метрів заввишки та обхвату від 10 до 15 метрів.

Найстаріший чинар у регіоні розташований на околиці міста Шрінагар, йому близько 650 років.

Частина Кашміру, що перебуває під контролем Індії, упродовж десятиліть була охоплена насильством, оскільки бойовики воювали з силами безпеки, проте останніми роками конфлікт вщух, що призвело до поступового зростання кількості проєктів розвитку і туризму.

Чинар, або східний платан — це унікальне дерево. Східний платан досягає колосальних розмірів і виняткового довголіття. На острові Кос в Егейському морі росте платан з окружністю стовбура 18 м і висотою 36 м. Вчені вважають, що йому 2300 років. Ще один "патріарх" заввишки 50 метрів, росте в долині Буюкдере біля Босфору. А в Туркменістані росте унікальний тисячолітній платан "сім братів", бо в нього одразу сім великих стовбурів.

Нагадаємо, минулого року вченим вдалося виростити дерево з 1000-річного насіння, яке знайшли майже 50 років тому в Ізраїлі. Ця рослина згадується в Біблії як джерело важливої лікарської речовини. Там її називають "іудейський бальзам". Дерево, яке нині сягає 3 метрів заввишки, назвали Шеба і віднесли до роду Комміфора (Commiphora), що належить до родини ладанних і мироточивих.