Украла наш "супер-пупер": Трамп обвинил Россию в краже планов гиперзвуковой ракеты

По словам 47-го президента США это произошло, когда в Белом доме был Барак Обама. Но он пообещал, что США создаст еще более "супер-пупер" ракету.

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Президент США Дональд Трамп обвинил Российскую Федерацию в краже плана создания гиперзвуковых ракет. В интервью Fox News он заявил, что это произошло во времена президентства Барака Обамы.

Интервью Дональда Трампа. Смотреть с 06.35

"Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект супер гиперзвуковой… Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, многое украли и у Байдена, мы также об этом услышим", – сообщил Трамп.

При этом он заявил, что США будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты. И это по словам 47-го президент Соединенных Штатов, "даже на шаг лучше". Дональд Трамп пообещал, что эти ракеты США "запустят довольно скоро".

Также он заявил, что будущие войны будет вестись не на полях сражений, а в воздухе. Так что дроны тоже очень важны.

Американская гиперзвуковая ракета Фото: Скриншот

Дональд Трамп не в первый раз обвиняет Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет. Ранее он, по меньшей мере, дважды публично об этом заявлял. В частности, в 2020 году он заявил, что у россиян "есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, скорость которой в 5 раз превышает скорость обычной ракеты. При этом он добавил, что "Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они ее построили".

И в 2023 году Трамп заявил, что Россия украла планы американской "супер-пупер ракеты", когда в Белом доме был Барак Обама.

"Знаете, Россия украла супер — мы называем их супер-пуперами, да, они летают супербыстро — они украли это во время администрации Обамы. Они украли планы, все это было очень строго засекречено. Они украли планы и построили эти ракеты", — сообщил тогда Трамп.

Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, заявив журналистам, что у России есть "своя ракета, отличная" и, что у вооружения Москвы "пока нет конкурентов в мире".

"Мне сложно сказать, вписывается ли наша ракета в определение господина Трампа "супер-пупер", но это хорошая ракета, у которой пока нет конкурентов в мире. И она такая не одна", — добавил Песков.

Напомним, во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп рассказал о плане давления на РФ и принуждения Кремля к завершению войны. Согласно идее политика, на россиян повлияют цены на нефть и привлечение Китая к мирным переговорам. Также Москву и Пекин заинтересует "денуклеаризация". А он тем временем будет готовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.