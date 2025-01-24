Вкрала наш "супер-пупер": Трамп звинуватив Росію в крадіжці планів гіперзвукової ракети

За словами 47-го президента США це сталося, коли в Білому домі був Барак Обама. Але він пообіцяв, що США створить ще більш "супер-пупер" ракету.

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Російську Федерацію в крадіжці плану створення гіперзвукових ракет. В інтерв'ю Fox News він заявив, що це сталося за часів президентства Барака Обами.

Інтерв'ю Дональда Трампа. Дивитися з 06.35

"Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт супер гіперзвуковий... Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато чого вкрали й у Байдена, ми також про це почуємо", — повідомив Трамп.

При цьому він заявив, що США матимуть надгіперзвукові ракети. І це за словами 47-го президент Сполучених Штатів, "навіть на крок краще". Дональд Трамп пообіцяв, що ці ракети США "запустять досить скоро".

Також він заявив, що майбутні війни будуть вестися не на полях битв, а в повітрі. Тож дрони теж дуже важливі.

Американська гіперзвукова ракета Фото: Скриншот

Дональд Трамп не вперше звинувачує Росію в крадіжці проєкту гіперзвукових ракет. Раніше він щонайменше двічі публічно про це заявляв. Зокрема, 2020 року він заявив, що в росіян "є суперпупер-гіперзвукова ракета, швидкість якої в 5 разів перевищує швидкість звичайної ракети. При цьому він додав, що "Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію... і вони її побудували".

І 2023 року Трамп заявив, що Росія вкрала плани американської "суперпупер ракети", коли в Білому домі був Барак Обама.

"Знаєте, Росія вкрала супер — ми називаємо їх суперпуперами, так, вони літають супершвидко — вони вкрали це під час адміністрації Обами. Вони вкрали плани, все це було дуже суворо засекречено. Вони вкрали плани і побудували ці ракети", — повідомив тоді Трамп.

Тоді представник Кремля Дмитро Пєсков спростував ці звинувачення, заявивши журналістам, що у Росії є "своя ракета, відмінна" і, що в озброєння Москви "поки немає конкурентів у світі".

"Мені складно сказати, чи вписується наша ракета у визначення пана Трампа "супер-пупер", але це хороша ракета, у якої поки що немає конкурентів у світі. І вона така не одна", — додав Пєсков.

Нагадаємо, під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп розповів про план тиску на РФ і примусу Кремля до завершення війни. Згідно з ідеєю політика, на росіян вплинуть ціни на нафту та залучення Китаю до мирних переговорів. Також Москву і Пекін зацікавить "денуклеаризація". А він тим часом готуватиметься до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.