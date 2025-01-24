Вкрала наш "супер-пупер": Трамп звинуватив Росію в крадіжці планів гіперзвукової ракети
За словами 47-го президента США це сталося, коли в Білому домі був Барак Обама. Але він пообіцяв, що США створить ще більш "супер-пупер" ракету.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Російську Федерацію в крадіжці плану створення гіперзвукових ракет. В інтерв'ю Fox News він заявив, що це сталося за часів президентства Барака Обами.
"Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт супер гіперзвуковий... Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато чого вкрали й у Байдена, ми також про це почуємо", — повідомив Трамп.
При цьому він заявив, що США матимуть надгіперзвукові ракети. І це за словами 47-го президент Сполучених Штатів, "навіть на крок краще". Дональд Трамп пообіцяв, що ці ракети США "запустять досить скоро".
Також він заявив, що майбутні війни будуть вестися не на полях битв, а в повітрі. Тож дрони теж дуже важливі.
Дональд Трамп не вперше звинувачує Росію в крадіжці проєкту гіперзвукових ракет. Раніше він щонайменше двічі публічно про це заявляв. Зокрема, 2020 року він заявив, що в росіян "є суперпупер-гіперзвукова ракета, швидкість якої в 5 разів перевищує швидкість звичайної ракети. При цьому він додав, що "Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію... і вони її побудували".
І 2023 року Трамп заявив, що Росія вкрала плани американської "суперпупер ракети", коли в Білому домі був Барак Обама.
"Знаєте, Росія вкрала супер — ми називаємо їх суперпуперами, так, вони літають супершвидко — вони вкрали це під час адміністрації Обами. Вони вкрали плани, все це було дуже суворо засекречено. Вони вкрали плани і побудували ці ракети", — повідомив тоді Трамп.
Тоді представник Кремля Дмитро Пєсков спростував ці звинувачення, заявивши журналістам, що у Росії є "своя ракета, відмінна" і, що в озброєння Москви "поки немає конкурентів у світі".
"Мені складно сказати, чи вписується наша ракета у визначення пана Трампа "супер-пупер", але це хороша ракета, у якої поки що немає конкурентів у світі. І вона така не одна", — додав Пєсков.
Нагадаємо, під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп розповів про план тиску на РФ і примусу Кремля до завершення війни. Згідно з ідеєю політика, на росіян вплинуть ціни на нафту та залучення Китаю до мирних переговорів. Також Москву і Пекін зацікавить "денуклеаризація". А він тим часом готуватиметься до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.