Воняет грязными носками и гнилью: в Сиднее расцвел редкий "трупный цветок" (фото)

Посмотреть и понюхать "аромат" Путриции пришли более 20 тысяч человек. Она цветет раз в 15 лет, а в природе существует всего 300 таких растений.

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В Австралии в Сиднее зацвело редкое растение, которое находится под угрозой исчезновения и во время цветения выделяет запах гниющей плоти. Посмотреть на это чудо природы пришли более 20 тысяч человек. Об этом пишет издание АР.

Чтобы увидеть цветение редкого цветка желающим пришлось выстаивать многочасовые очереди, для того, чтобы почувствовать аромат тренажерного зала и гнилого мусора.

Цветок научно известен как amorphophallus titanum — или bunga bangkai, еще его называют Путриция. В течение недели он украшал один из залов ботанического сада Сиднея.

Считается, что в дикой природе существует лишь 300 таких растений и менее 1000, включая культивируемые. В естественной среде обитания "трупный цветок" цветет лишь каждые 7-10 лет.

"Тот факт, что они раскрываются очень редко, поэтому они редко цветут, очевидно, является чем-то, что ставит их в невыгодное положение в дикой природе", — сказала пресс-секретарь сада Софи Даниэль.

Цветок Путриции

После семи лет в саду цветок Путриции был замечен на растении в декабре, когда его высота была всего 25 сантиметров. Уже на этой неделе его рост составлял 1,6 метра.

Во время цветения цветок медленно раскрывался, как плиссированная юбка вокруг величественного центрального клубня.

Цветок Путриции

Внутри фанаты делали селфи и наклонялись, чтобы понюхать — перспектива была еще опаснее, поскольку запах Путриции развивался. Люди вдыхали вонь "бойни" после чего пропускали ужин, потому что их долгое время тошнило.

"Меня тошнит, но я в восторге", — сказал один из посетителей.

"Мы обсуждали вопрос относительно того, стоит ли нам иметь в комнате мешки для рвоты или нет", — сказал работник сада.

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