Смердить брудними шкарпетками і гниллю: в Сіднеї розквітла рідкісна "трупна квітка" (фото)

Подивитися і понюхати "аромат" Путриції прийшли понад 20 тисяч людей. Вона квітне раз на 15 років, а у природі існує лише 300 таких рослин.

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У Австралії в Сіднеї зацвіла рідкісна рослина, яка знаходиться під загрозою зникнення і під час цвітіння виділяє запах гнилої плоті. Подивитися на це диво природи прийшли понад 20 тисяч осіб. Про це пише видання АР.

Щоб побачити цвітіння рідкісної квітки охочим довелося вистоювати кількагодинні черги, для того, щоб відчути аромат тренажерного залу і гнилого сміття.

Квітка науково відома як amorphophallus titanum — або bunga bangkai, ще її називають Путриція. Протягом тижня вона прикрашала один із залів ботанічного саду Сіднея.

Вважається, що в дикій природі існує лише 300 таких рослин і менше 1000, включаючи ті, що культивуються. У природному середовищі існування "трупна квітка" цвіте лише кожні 7-10 років.

"Той факт, що вони розкриваються дуже рідко, тому вони рідко цвітуть, очевидно, є чимось, що ставить їх у невигідне становище в дикій природі", — сказала речниця саду Софі Даніель.

Квітка Путриції

Після семи років у саду квітка Путриції була помічена на рослині в грудні, коли її висота була всього 25 сантиметрів. Вже цього тижня її зріст становив 1,6 метра.

Під час цвітіння квітка повільно розкривалася, як плісирована спідниця навколо величної центральної бульби.

Квітка Путриції

Усередині фанати робили селфі та нахилялися, щоб понюхати — перспектива була ще небезпечнішою, оскільки запах Путриції розвивався. Люди вдихали сморід "бійні" після чого пропускали вечерю, бо їх тривалий час нудило.

"Мене нудить, але я в захваті", — сказав один з відвідувачів.

"Ми обговорювали питання щодо того, чи варто нам мати в кімнаті мішки для блювоти чи ні", — сказав працівник саду.

Нагадаємо, що в Україні навесні 2024 року знайшли рідкісну рослину. Мачок жовтий, рідкісна трав'яниста рослина з родини макових, що росте по берегах Чорного моря та лиманів. Вона відома своєю красою і незвичністю.