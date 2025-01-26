"Возвращаются коммунистами": в Афганистане запретили молодежи учиться в РФ

Полсотни афганский студентов уже собрали все бумаги, прошли медосмотр и заплатили первые взносы, но поехать на обучение не могут из-за решения талибов.

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В Афганистане власти запретили 500 студентам ехать учиться в РФ. Она утверждает, что обучение в России меняет их убеждения и взгляды. Об этом пишет AM Media.

Так, отмечается, что афганское Министерство высшего образования запретило полсотни студентам продолжить обучение в России.

Студентам запретили учиться в нашей стране, поскольку они "едут в РФ мусульманами, а возвращаются домой коммунистами".

Претенденты на российские стипендии зарегистрировались для их получения еще в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024 году. Каждый из них уже заплатил от 100 до 150 долларов за получение документов для поездки и за проведенные медицинские обследования. Однако талибы боятся, что в РФ "их убеждения могут быть искажены".

Как пишет российское издание, студенты обратились к дипломатам с просьбой взаимодействовать с движением "Талибан" для решения их проблемы.

Напомним, что ранееталибы запретили женщинам петь и смотреть на мужчин. Другая статья запрещает проигрывать музыку в общественном транспорте, ездить женщинам-пассажирам без сопровождения мужчины-опекуна.

Также сообщалось, что талибы запретили женщинам общаться между собой — таким образом, женщины не должны отныне читать вслух Коран в присутствии других женщин.