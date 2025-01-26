"Повертаються комуністами": в Афганістані заборонили молоді навчатися в РФ

Пів сотні афганський студентів вже зібрали всі папери, пройшли медогляд і заплатили перші внески, але поїхати на навчання не можуть через рішення талібів.

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В Афганістані влада заборонила 500 студентам їхати вчитися до РФ. Вона стверджує, що навчання в Росії змінює їхні переконання та погляди. Про це пише AM Media.

Так, зазначається, що афганське Міністерство вищої освіти заборонило пів сотні студентам продовжити навчання у Росії.

Студентам заборонили навчатись у нашій країні, оскільки вони "їдуть до РФ мусульманами, а повертаються додому комуністами".

Претенденти на російські стипендії зареєструвалися для їх отримання ще у 2023 році та виконали всі адміністративні процедури після успішного складання іспитів у 2024 році. Кожен із них уже заплатив від 100 до 150 доларів за отримання документів для поїздки та за проведені медичні обстеження. Однак таліби бояться, що в РФ "їх переконання можуть бути спотворені".

Як пише російське видання, студенти звернулися до дипломатів з проханням взаємодіяти з рухом "Талібан" для вирішення їхньої проблеми.

Нагадаємо, що раніше таліби заборонили жінкам співати і дивитися на чоловіків. Інша стаття забороняє програвати музику в громадському транспорті, їздити жінкам-пасажирам без супроводу чоловіка-опікуна.

Також повідомлялося, що таліби заборонили жінкам спілкуватися між собою — таким чином, жінки не повинні відтепер читати вголос Коран у присутності інших жінок.