Первый в истории трюк: в США самолет перехватил парашютиста в воздухе (видео)

Парашютист Макс Маноу совершил невероятный трюк над Гранд-Каньоном. После прыжка ему удалось снова зацепиться за самолет и взлететь в небо, видео полета показала компания Red Bull.

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Парашютист из Германии Макс Маноу вместе с пилотом самолета совершили невероятный трюк над Гранд-Каньоном в США. Впервые в истории самолет перехватил парашютиста в воздухе, видео трюка появилось на YouTube-канале компании Red Bull.

Маноу выполнил выдающееся достижение в экстремальном спорте

Маноу смог в полете после прыжка зацепиться за самолет и снова взлететь в небо. Парашютист стал первым в мире, кто исполнил столь удивительный трюк на фоне пейзажа Little Colorado River Tribal Park, живописной части Гранд-Каньона в Аризоне.

"Это выдающееся достижение в экстремальном спорте", — сообщает Red Bull.

В этом проекте Маноу помогал один из лучших пилотов в скайдайвинге Люк Айкинс.

"Когда Макс позвонил по телефону и спросил, могу ли я схватить его на самолете, я подумал, что он сошел с ума", — вспоминает Айкинс.

Макс Маноу в полете после прыжка зацепился за самолет и снова взлетел в небо

Уникальный полет Маноу начался на высоте более 3 километров над каньоном Hell Hole Bend. Прыгнув с вертолета, он маневрировал с помощью вингсьюта, специального костюма конструкция которого позволяет планировать в воздухе.

Дистанция ​​до самолета Cessna 182 стремительно сокращалась и точность была ключевым фактором. Маноу зацепился за крюк на самолете, когда тот снижался, что позволило ему подняться назад на безопасную высоту.

"Все дело в доверии. Первым вызовом была встреча с Люком в воздухе. Когда я схватил ручку в первый раз, это было сверхсложно. Движение воздуха было очень разным, и меня бросало из стороны в сторону. Пришлось овладеть многими способами полета", — объяснил Маноу.

Месяцы тренировок: как Макс Маноу готовился к прыжку?

Парашютист посвятил пять месяцев тренировкам, отрабатывая технику соединения в воздухе. Он даже проходил тренинг в аэродинамической трубе в Стокгольме. В это время Айкинс модифицировал самолет для обеспечения безопасности и повторного выполнения трюка.

Макс Маноу хотел придумать маневр, который можно было бы повторять бесконечное количество раз без необходимости приземляться. Открытие показывает новые возможности для скайдайверов дольше парить в воздухе. Размышляя об этом опыте, Маноу сказал: "Кто знает, куда это приведет спорт в будущем?"

"Этот подвиг стал новым уровнем для Маноу. Ни один из его предыдущих проектов не требовал столько времени, усилий и креативности. Благодаря этому маневру он доказал, что прыжки с парашютом можно выполнять гораздо дольше без приземления", — говорится в материале компании.

Напомним, экстремалы из Германии Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили рекорд — мужчины прошлись по слэклайну между воздушными шарами на высоте почти 2,5 километров.

Фокус писал о неудачном приземлении 31-летнего менеджера Кирка Трейнора из Мидлсбро. В момент свободного падения он потерял контроль над парашютом и упал на землю.