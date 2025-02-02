Прогулка в небе: двое мужчин прошлись по стропе, натянутой между двумя воздушными шарами

Фриди Кюне и Лукас Ирмлер прошли по тонкому тросу, натянутому между двумя воздушными шарами. По их словам, давление во время выполнения трюка было огромным.

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Немецкие экстремалы Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили рекорд, пройдя по слэклайну между воздушными шарами на высоте 8 202 футов (2,5 км). Об этом пишет UPI.

Двое немецких спортсменов-экстремалов — Фриди Кюне и Лукас Ирмлер — совершили захватывающий трюк, установив новый мировой рекорд по высотной прогулке по слэклайну. Они прошли по тонкому тросу, натянутому между двумя воздушными шарами, на высоте 8 202 футов (примерно 2 500 метров) над землей.

Прогулка состоялась в небе над Ридерингом (Германия) и позволила спортсменам побить предыдущий рекорд в 6 236 футов, установленный в 2021 году.

По словам Ирмлера, который первым преодолел дистанцию, давление во время выполнения трюка было огромным.

"Основная попытка побить мировой рекорд была для меня довольно сложной. Давление было очень сильным. Это было прекрасное облегчение, и это был славный момент", — рассказал он.

Фриди Кюне, следовавший за другом, признался, что смотреть на борьбу Ирмлера с балансом было не менее страшно, чем самому идти по слэклайну.

"Шары не только вращались все это время, но и поднимались и опускались. В какой-то момент мы шли как бы вниз по склону, а в следующую минуту — вверх по склону. Напряжение на линии то поднималось, то опускалось", — рассказал Кюне.

Отметив успешное установление рекорда, он эффектно завершил трюк, спрыгнув с парашютом прямо с натянутого троса.

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