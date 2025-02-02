Прогулянка в небі: двоє чоловіків пройшлися по стропі, натягнутій між двома повітряними кулями

Фріді Кюне і Лукас Ірмлер пройшли тонким тросом, натягнутим між двома повітряними кулями. За їхніми словами, тиск під час виконання трюку був величезним.

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Німецькі екстремали Фріді Кюне і Лукас Ірмлер встановили рекорд, пройшовши слеклайном між повітряними кулями на висоті 8 202 футів (2,5 км). Про це пише UPI.

Двоє німецьких спортсменів-екстремалів — Фріді Кюне і Лукас Ірмлер — здійснили захопливий трюк, встановивши новий світовий рекорд із висотної прогулянки слеклайном. Вони пройшли по тонкому тросу, натягнутому між двома повітряними кулями, на висоті 8 202 футів (приблизно 2 500 метрів) над землею.

Прогулянка відбулася в небі над Рідерінгом (Німеччина) і дала змогу спортсменам побити попередній рекорд у 6 236 футів, установлений 2021 року.

За словами Ірмлера, який першим подолав дистанцію, тиск під час виконання трюку був величезним.

"Основна спроба побити світовий рекорд була для мене досить складною. Тиск був дуже сильним. Це було прекрасне полегшення, і це був славний момент", — розповів він.

Фріді Кюне, який слідував за другом, зізнався, що дивитися на боротьбу Ірмлера з балансом було не менш страшно, ніж самому йти слеклайном.

"Кулі не тільки оберталися весь цей час, а й підіймалися й опускалися. У якийсь момент ми йшли ніби вниз по схилу, а наступної хвилини — вгору по схилу. Напруга на лінії то підіймалася, то опускалася", — розповів Кюне.

Відзначивши успішне встановлення рекорду, він ефектно завершив трюк, зістрибнувши з парашутом просто з натягнутого троса.

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