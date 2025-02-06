Перший в історії трюк: у США літак перехопив парашутиста в повітрі (відео)

Парашутист Макс Маноу здійснив неймовірний трюк над Гранд-Каньйоном. Після стрибка йому вдалося знову зачепитися за літак і злетіти в небо, відео польоту показала компанія Red Bull.

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Парашутист із Німеччини Макс Маноу разом із пілотом літака здійснили неймовірний трюк над Гранд-Каньйоном у США. Уперше в історії літак перехопив парашутиста в повітрі, відео трюку з'явилося на YouTube-каналі компанії Red Bull.

Маноу виконав видатне досягнення в екстремальному спорті

Маноу зміг у польоті після стрибка зачепитися за літак і знову злетіти в небо. Парашутист став першим у світі, хто виконав такий дивовижний трюк на тлі пейзажу Little Colorado River Tribal Park, мальовничій частині Гранд-Каньйону в Аризоні.

"Це видатне досягнення в екстремальному спорті", — повідомляє Red Bull.

У цьому проєкті Маноу допомагав один із найкращих пілотів у скайдайвінгу Люк Айкінс.

"Коли Макс зателефонував і запитав, чи можу я схопити його на літаку, я подумав, що він збожеволів", — згадує Айкінс.

Макс Маноу в польоті після стрибка зачепився за літак і знову злетів у небо

Унікальний політ Маноу почався на висоті понад 3 кілометри над каньйоном Hell Hole Bend. Стрибнувши з гелікоптера, він маневрував за допомогою вінгсьюта, спеціального костюма, конструкція якого дає змогу планувати в повітрі.

Дистанція до літака Cessna 182 стрімко скорочувалася і точність була ключовим фактором. Маноу зачепився за гак на літаку, коли той знижувався, що дозволило йому піднятися назад на безпечну висоту.

"Уся справа в довірі. Першим викликом була зустріч із Люком у повітрі. Коли я схопив ручку вперше, це було надскладно. Рух повітря був дуже різним, і мене кидало з боку в бік. Довелося опанувати багато способів польоту", — пояснив Маноу.

Місяці тренувань: як Макс Маноу готувався до стрибка?

Парашутист присвятив п'ять місяців тренуванням, відпрацьовуючи техніку з'єднання в повітрі. Він навіть проходив тренінг в аеродинамічній трубі в Стокгольмі. У цей час Айкінс модифікував літак для забезпечення безпеки та повторного виконання трюку.

Макс Маноу хотів придумати маневр, який можна було б повторювати нескінченну кількість разів без необхідності приземлятися. Відкриття показує нові можливості для скайдайверів довше парити в повітрі. Розмірковуючи про цей досвід, Маноу сказав: "Хто знає, куди це приведе спорт у майбутньому?"

"Цей подвиг став новим рівнем для Маноу. Жоден з його попередніх проєктів не вимагав стільки часу, зусиль і креативності. Завдяки цьому маневру він довів, що стрибки з парашутом можна виконувати набагато довше без приземлення", — йдеться в матеріалі компанії.

Нагадаємо, екстремали з Німеччини Фріді Кюне і Лукас Ірмлер встановили рекорд — чоловіки пройшлися слеклайном між повітряними кулями на висоті майже 2,5 кілометрів.

Фокус писав про невдале приземлення 31-річного менеджера Кірка Трейнора з Мідлсбро. У момент вільного падіння він втратив контроль над парашутом і впав на землю.