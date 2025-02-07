В Израиле готовятся к цунами из-за землетрясений на Санторини (видео)

На греческом курорте Санторини за последние дни зафиксированы тысячи небольших землетрясений, которые могут привести к крупному и спровоцировать цунами.

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Израиль и другие страны, у которых есть выход к Средиземному морю может накрыть гигантская волна цунами на фоне тысяч землетрясений на греческом курорте Санторини. Министерствам и органам по чрезвычайным ситуациям Израиля уже поручено подготовиться к "низкой вероятности цунами". Отмечается, что у Израиля будет до 2 часов на подготовку в случае катастрофы. Об этом пишет Times Of Israel.

На Санторини произошло уже более 2000 землетрясений

За последние дни на греческом курорте Санторини произошло около 2000 землетрясений, что побудило жителей и туристов эвакуироваться на материковую часть Греции. После мощного землетрясения магнитудой 5,2 в среду греческое правительство в четверг объявило на острове чрезвычайное положение.

Вдоль побережья Средиземного моря в Израиле протяженностью около 200 километров установлены предупреждающие знаки о цунами, указывающие на возвышенности.

Знаки, предупреждающие о цунами в Израиле Фото: The Times of Israel

Четверть всех известных цунами была зафиксирована в Средиземном море, а смертоносные цунами обрушились на пляжи Израиля в 1222, 1303, 1870 и 1908 годах. Небольшое цунами обрушилось на берега Яффо в центральном Израиле в 1953 году. И эксперты предупреждают, что они произойдут снова. Хотя невозможно предсказать, когда и где обрушится следующее цунами или насколько сильным может стать наводнение, вероятность этого возрастает в периоды повышенной сейсмической активности, например, недавних подземных толчков в Греции.

В резюме чрезвычайного обсуждения, состоявшегося 5 февраля, говорится: "Ввиду удаленности Государства Израиль от зоны землетрясения (примерно 900 километров), предполагаемое время предупреждения о волне цунами от сильного землетрясения составляет до двух часов. Органы по чрезвычайным ситуациям и правительственные министерства обязаны подготовиться к возможности того, что Государство Израиль может столкнуться с движущейся к нему волной цунами".

На островах Санторини, в частности на знаменитом греческом курорте за последние дни зафиксированы тысячи небольших землетрясений, что вызвало опасения относительно возможного возникновения крупного землетрясения, способного вызвать цунами в Средиземном море.

Все страны на Средиземном море может затронуть цунами Фото: Скриншот

К счастью, Израиль является частью региональной системы предупреждения о цунами, которая может выдавать оповещения сразу же после обнаружения волны цунами. В стране также установлены датчики цунами в разных местах вдоль побережья.

Ариэль Хайманн, старший геолог Института исследований национальной безопасности (INSS), пояснил, что землетрясения на греческом курорте Санторини являются результатом столкновения африканской и европейской тектонических плит, явления, которое также приводит к извержениям вулканов. Так что извержение вулкана Санторини, который в прошлом привел к возникновению самого архипелага островов также не исключается.

Санторини - это вулканический остров Фото: Скриншот

Напомним, ранее ученые предположили, что риск большого извержения вулкана на греческом курорте Санторини низок, но не исключают возможность цунами. За последние 50 лет под Санторини произошла небольшая серия землетрясений с 2011 по 2012 год, но землетрясения были в основном слабее, и частота их возникновения также была ниже.