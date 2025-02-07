В Израиле готовятся к цунами из-за землетрясений на Санторини (видео)
На греческом курорте Санторини за последние дни зафиксированы тысячи небольших землетрясений, которые могут привести к крупному и спровоцировать цунами.
Израиль и другие страны, у которых есть выход к Средиземному морю может накрыть гигантская волна цунами на фоне тысяч землетрясений на греческом курорте Санторини. Министерствам и органам по чрезвычайным ситуациям Израиля уже поручено подготовиться к "низкой вероятности цунами". Отмечается, что у Израиля будет до 2 часов на подготовку в случае катастрофы. Об этом пишет Times Of Israel.
За последние дни на греческом курорте Санторини произошло около 2000 землетрясений, что побудило жителей и туристов эвакуироваться на материковую часть Греции. После мощного землетрясения магнитудой 5,2 в среду греческое правительство в четверг объявило на острове чрезвычайное положение.
Вдоль побережья Средиземного моря в Израиле протяженностью около 200 километров установлены предупреждающие знаки о цунами, указывающие на возвышенности.
Четверть всех известных цунами была зафиксирована в Средиземном море, а смертоносные цунами обрушились на пляжи Израиля в 1222, 1303, 1870 и 1908 годах. Небольшое цунами обрушилось на берега Яффо в центральном Израиле в 1953 году. И эксперты предупреждают, что они произойдут снова. Хотя невозможно предсказать, когда и где обрушится следующее цунами или насколько сильным может стать наводнение, вероятность этого возрастает в периоды повышенной сейсмической активности, например, недавних подземных толчков в Греции.
В резюме чрезвычайного обсуждения, состоявшегося 5 февраля, говорится: "Ввиду удаленности Государства Израиль от зоны землетрясения (примерно 900 километров), предполагаемое время предупреждения о волне цунами от сильного землетрясения составляет до двух часов. Органы по чрезвычайным ситуациям и правительственные министерства обязаны подготовиться к возможности того, что Государство Израиль может столкнуться с движущейся к нему волной цунами".
На островах Санторини, в частности на знаменитом греческом курорте за последние дни зафиксированы тысячи небольших землетрясений, что вызвало опасения относительно возможного возникновения крупного землетрясения, способного вызвать цунами в Средиземном море.
К счастью, Израиль является частью региональной системы предупреждения о цунами, которая может выдавать оповещения сразу же после обнаружения волны цунами. В стране также установлены датчики цунами в разных местах вдоль побережья.
Ариэль Хайманн, старший геолог Института исследований национальной безопасности (INSS), пояснил, что землетрясения на греческом курорте Санторини являются результатом столкновения африканской и европейской тектонических плит, явления, которое также приводит к извержениям вулканов. Так что извержение вулкана Санторини, который в прошлом привел к возникновению самого архипелага островов также не исключается.
Напомним, ранее ученые предположили, что риск большого извержения вулкана на греческом курорте Санторини низок, но не исключают возможность цунами. За последние 50 лет под Санторини произошла небольшая серия землетрясений с 2011 по 2012 год, но землетрясения были в основном слабее, и частота их возникновения также была ниже.