В Ізраїлі готуються до цунамі через землетруси на Санторіні (відео)

На грецькому курорті Санторіні протягом останніх днів зафіксовано тисячі невеликих землетрусів, які можуть призвести до великого і спровокувати цунамі.

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Ізраїль та інші країни, у яких є вихід до Середземного моря, може накрити гігантська хвиля цунамі на тлі тисяч землетрусів на грецькому курорті Санторіні. Міністерствам і органам з надзвичайних ситуацій Ізраїлю вже доручено підготуватися до "низької ймовірності цунамі". Зазначається, що Ізраїль матиме до 2 годин на підготовку в разі катастрофи. Про це пише Times Of Israel.

На Санторіні сталося вже понад 2000 землетрусів

За останні дні на грецькому курорті Санторіні сталося близько 2000 землетрусів, що спонукало жителів і туристів евакуюватися на материкову частину Греції. Після потужного землетрусу магнітудою 5,2 у середу грецький уряд у четвер оголосив на острові надзвичайний стан.

Уздовж узбережжя Середземного моря в Ізраїлі протяжністю близько 200 кілометрів встановлено попереджувальні знаки про цунамі, які вказують на височини.

Знаки, що попереджають про цунамі в Ізраїлі Фото: The Times of Israel

Чверть усіх відомих цунамі було зафіксовано в Середземному морі, а смертоносні цунамі обрушилися на пляжі Ізраїлю в 1222, 1303, 1870 і 1908 роках. Невелике цунамі обрушилося на береги Яффо в центральному Ізраїлі 1953 року. І експерти попереджають, що вони відбудуться знову. Хоча неможливо передбачити, коли і де обрушиться наступне цунамі або наскільки сильною може стати повінь, імовірність цього зростає в періоди підвищеної сейсмічної активності, наприклад, недавніх підземних поштовхів у Греції.

У резюме надзвичайного обговорення, що відбулося 5 лютого, йдеться: "З огляду на віддаленість Держави Ізраїль від зони землетрусу (приблизно 900 кілометрів), передбачуваний час попередження про хвилю цунамі від сильного землетрусу становить до двох годин. Органи з надзвичайних ситуацій та урядові міністерства зобов'язані підготуватися до можливості того, що Держава Ізраїль може зіткнутися з хвилею цунамі, що рухається до неї".

На островах Санторіні, зокрема на знаменитому грецькому курорті, останніми днями зафіксовано тисячі невеликих землетрусів, що спричинило побоювання щодо можливого виникнення великого землетрусу, здатного спричинити цунамі в Середземному морі.

Усі країни на Середземному морі може зачепити цунамі Фото: Скриншот

На щастя, Ізраїль є частиною регіональної системи попередження про цунамі, яка може видавати сповіщення відразу ж після виявлення хвилі цунамі. У країні також встановлено датчики цунамі в різних місцях уздовж узбережжя.

Аріель Гайманн, старший геолог Інституту досліджень національної безпеки (INSS), пояснив, що землетруси на грецькому курорті Санторіні є результатом зіткнення африканської та європейської тектонічних плит, явища, яке також призводить до вивержень вулканів. Тож виверження вулкана Санторіні, який у минулому призвів до виникнення самого архіпелагу островів, також не виключається.

Санторіні — це вулканічний острів Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше вчені припустили, що ризик великого виверження вулкана на грецькому курорті Санторіні низький, але не виключають можливість цунамі. За останні 50 років під Санторіні сталася невелика серія землетрусів із 2011 до 2012 року, але землетруси були здебільшого слабшими, і частота їхнього виникнення також була нижчою.