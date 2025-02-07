В Ирландии продали российские самолеты и корабли на 345 млн долларов

Транспорт ранее принадлежал крупнейшей в России государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

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В Ирландии продали самолеты и корабли, которые ранее принадлежали российской ГТЛК (России государственной транспортной лизинговой компании). Выручили около 345 миллионов долларов. Об этом сообщает российское онлайн-медиа The Moscow Times.

До полномасштабной войны в Украине группа ГТЛК состояла из 76 компаний с активами $4,5 млрд, которые сформировали за счет ВЭБ РФ — государственной корпорации развития России и Фонда национального благосостояния РФ. Но в 2022 году весь бизнес был перенесен в Россию, а иностранные компании утрачены.

Главным европейским офисом ГТЛК была ирландская компания GTLK Europe. В ней работало около 30 человек, в основном ирландцы. После введения санкций 15 марта 2022 года сотрудники начали увольняться, а компания оказалась в кризисе, особенно после блокировки счетов банком JP Morgan.

В августе 2023 года лицензию на крупнейшую ликвидацию в истории Ирландии получила компания Teneo Restructuring Ireland. Она должна была найти самолеты и корабли GTLK Europe и закрыть долги. По оценкам на середину 2023 года, активы GTLK Europe составляли $2,8 млрд, а долги превышали $4,1 млрд, среди них облигации на $2,75 млрд.

Клиентами GTLK Europe были такие авиакомпании, как "Аэрофлот", Emirates, Qatar и EasyJet, которые эксплуатировали около 70 самолетов и 13 кораблей в 18 странах.

Teneo Restructuring Ireland смогли перехватить два десятка самолетов Airbus и Boeing из парка авиакомпаний EasyJet, Royal Jordanian, Red Wings и других. Также Teneo обнаружили три арктических круизных судна на верфи в Хельсинки.

Украина претендовала на часть активов, но Лондонский суд не нашел оснований для претензий.

Ликвидаторы в прошлом году начали распродажу активов и заявили о планах продать 20 самолетов к 2025 году. По данным последней отчетности Teneo, с 31 мая по 30 октября были проданы активы GTLK Europe на $345 млн. ГТЛК пыталась остановить распродажу, но решения российского суда в Ирландии проигнорировали.

Напомним, в Германии продают самую дорогую виллу в стране за 25 миллионов евро. Роскошный особняк на берегу альпийского озера принадлежал российскому миллиардеру Алишеру Усманову.