В Ірландії продали російські літаки і кораблі на 345 млн доларів

Транспорт раніше належав найбільшій у Росії державній транспортній лізинговій компанії (ГТЛК).

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В Ірландії продали літаки і кораблі, які раніше належали російській ГТЛК (Росії державній транспортній лізинговій компанії). Виручили близько 345 мільйонів доларів. Про це повідомляє російське онлайн-медіа The Moscow Times.

До повномасштабної війни в Україні група ГТЛК складалася з 76 компаній з активами $4,5 млрд, які сформували коштом ВЕБ РФ — державної корпорації розвитку Росії та Фонду національного добробуту РФ. Але 2022 року весь бізнес було перенесено в Росію, а іноземні компанії втрачено.

Головним європейським офісом ГТЛК була ірландська компанія GTLK Europe. У ній працювало близько 30 осіб, переважно ірландці. Після введення санкцій 15 березня 2022 року співробітники почали звільнятися, а компанія опинилася в кризі, особливо після блокування рахунків банком JP Morgan.

У серпні 2023 року ліцензію на найбільшу ліквідацію в історії Ірландії отримала компанія Teneo Restructuring Ireland. Вона мала знайти літаки та кораблі GTLK Europe і закрити борги. За оцінками на середину 2023 року, активи GTLK Europe становили $2,8 млрд, а борги перевищували $4,1 млрд, серед них облігації на $2,75 млрд.

Клієнтами GTLK Europe були такі авіакомпанії, як "Аерофлот", Emirates, Qatar і EasyJet, які експлуатували близько 70 літаків і 13 кораблів у 18 країнах.

Teneo Restructuring Ireland змогли перехопити два десятки літаків Airbus і Boeing з парку авіакомпаній EasyJet, Royal Jordanian, Red Wings та інших. Також Teneo виявили три арктичні круїзні судна на верфі в Гельсінкі.

Україна претендувала на частину активів, але Лондонський суд не знайшов підстав для претензій.

Ліквідатори минулого року почали розпродаж активів і заявили про плани продати 20 літаків до 2025 року. За даними останньої звітності Teneo, з 31 травня по 30 жовтня було продано активи GTLK Europe на $345 млн. ГТЛК намагалася зупинити розпродаж, але рішення російського суду в Ірландії проігнорували.

Нагадаємо, у Німеччині продають найдорожчу віллу в країні за 25 мільйонів євро. Розкішний особняк на березі альпійського озера належав російському мільярдеру Алішеру Усманову.