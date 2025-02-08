"Ни одна не виновата": финалистка Нацотбора Абие на сцене шокировала признанием о пережитых домогательствах (видео)

После исполнения песни певица Абие прямо со сцены призналась, что становилась жертвой домогательств. Она решила поддержать женщин в похожих ситуациях речью со сцены.

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Во время прямого эфира Национального отбора на "Евровидение-2025" певица Абие спела о насилии на фоне скандала о сексуальных домогательствах в университет Карпенко-Карого и в КНУКиИ Поплавского. Она сказала, что ни один обидчик не понес наказания.

"В Украине 70 процентов женщин страдают от домогательств. Ни одна пострадавшая не виновата. Виноват обидчик. Женщины должны быть видимыми. Хочу поблагодарить тех, кто со мной на этом пути. Все, что творится у Карпенко-Карого, Поплавского и государственных органах — это не норма. Я здесь, чтобы говорить и петь об этом", — сказала Абие после своего выступления.

Наталья Шевченко — настоящее имя участницы Абие, выступала с композицией "Дом", в которой она подняла проблему насилия над женщинами. Певица своей песней стремилась привлечь внимание к абьюзу, поскольку, по ее словам, сама была жертвой домогательств. Она говорит, что на создание такой песни ее вдохновили истории женщин, которые стали жертвами насилия и пережили оккупацию.

Член жюри певица Джамала после выступления Абие отметила, что ей надо улучшить вокал, но сама песня "мощная история", поскольку она привлекла внимание к важной теме. Другой член жюри Сергей Танчинец отметил, что в своей композиции Абие использовала "удачный хук, который запоминается".

Сексуальные домогательства в украинских вузах: что известно

7 февраля стало известно, что выпускница Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная рассказала, что ректор КНУКиИ, народный артист Украины Михаил Поплавский предлагал ей сыграть в бильярд, где проигрыш означал оплату или деньгами, или поцелуем.

20 января в сети появилось видео на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в сексуальных домогательствах известного режиссера, преподавателя университета и руководителя "Молодого театра". Она обнародовала переписку с преподавателем и его недвусмысленными вопросами и комментариями.