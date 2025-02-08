"Жодна не винна": фіналістка Нацвідбору Абіє на сцені шокувала зізнанням про пережиті домагання (відео)

Після виконання пісні співачка Абіє просто зі сцени зізналася, що ставала жертвою домагань. Вона вирішила підтримати жінок у схожих ситуаціях промовою з сцени.

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Під час прямого ефіру Національного відбору на "Євробачення-2025" співачка Абіє заспівала про насильство на тлі скандалу про сексуальні домагання в університет Карпенка-Карого і в КНУКіМ Поплавського. Вона сказала, що жоден кривдник не поніс покарання.

"В Україні 70 відсотків жінок страждають від домагання. Жодна постраждала не винна. Винен кривдник. Жінки мають бути видимими. Хочу подякувати, хто зі мною на цьому шляху. Все, що коїться в Карпенка-Карого, Поплавського і державних органах — це не норма. Я тут, щоб говорити і співати про це", — сказала Абіє після свого виступу.

Наталія Шевченко — справжнє ім'я учасниці Абіє, виступала з композицією "Дім", в якій вона підняла проблему насильства над жінками. Співачка своєю піснею прагнула привернути увагу до аб’юзу, оскільки, за її словами, сама була жертвою домагань. Вона говорить, що на створення такої пісні її надихнули історії жінок, які які стали жертвами насилля та пережили окупацію.

Членкиня журі співачка Джамала після виступу Абіє зауважила, що їй треба покращити вокал, але сама пісня "потужна історія", оскільки вона привернула увагу до важливої теми. Інший член жюрі Сергій Танчинець зауважив, що у своїй композиції Абіє використала "вдалий хук, який запам'ятовується".

Сексуальні домагання в українських вишах: що відомо

7 лютого стало відомо, що випускниця Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренная розповіла, що ректор КНУКіМ, народний артист України Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд, де програш означав сплату або грошима, або поцілунком.

20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в сексуальних домаганнях відомого режисера, викладача університету та керівника "Молодого театру". Вона оприлюднила листування з викладачем і його недвозначними питаннями та коментарями.