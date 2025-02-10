Могли взорваться в любой момент: под детским парком нашли 176 бомб времен Второй мировой войны

Оказалось, что детскую площадку разместили на бывшем военном полигоне.

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Более 150 бомб времен Второй мировой войны, содержащих заряды, были найдены под детским парком в Англии. А местные власти говорят, что это еще не конец и снарядов может быть больше. Об этом пишет Chronicle live.

Бомбы нашли на детской площадке Фото: Скриншот

Пока нашли 176 бомб времен Второй мировой войны в Скоттс-парке в Вулере, Нортумберленд. Бомбы нашли во время строительных работ.

Полиция Нортумбрии заявила, что первый снаряд нашли еще в середине января – старый минометный снаряд.

А когда строительные работы возобновили, то снарядов нашли еще больше. Министерство обороны затем провело полное обследование местности, где впоследствии обнаружило 65 бомб весом 5 кг каждая. На следующий день они расширили свою область и обнаружили еще 90 бомб.

Бомбы нашли на детской площадке Фото: Скриншот

Местные власти сообщили, что найденные снаряды называют учебными бомбами, так как они не являются боевыми, но они все еще несут заряд и были найдены с неповрежденными взрывателями и содержимым, поэтому могли взорваться в любой момент.

Ожидается, что в парке будет обнаружено еще больше бомб, поскольку предполагается, что раскопки продолжатся в течение следующих нескольких недель.

В полиции добавили, что это была действительно сложная ситуация.

"Мы очистили только около трети всего парка, и мы все еще можем найти еще одну яму с новыми бомбами", — отметили правоохранители.

Напомним, в прошлом году аэропорт Миядзаки в Японии был закрыт после взрыва 227-килограмовой бомбы времен Второй мировой войны возле взлетно-посадочной полосы. Пришлось отменить 87 рейсов.