Могли взорваться в любой момент: под детским парком нашли 176 бомб времен Второй мировой войны
Оказалось, что детскую площадку разместили на бывшем военном полигоне.
Более 150 бомб времен Второй мировой войны, содержащих заряды, были найдены под детским парком в Англии. А местные власти говорят, что это еще не конец и снарядов может быть больше. Об этом пишет Chronicle live.
Пока нашли 176 бомб времен Второй мировой войны в Скоттс-парке в Вулере, Нортумберленд. Бомбы нашли во время строительных работ.
Полиция Нортумбрии заявила, что первый снаряд нашли еще в середине января – старый минометный снаряд.
А когда строительные работы возобновили, то снарядов нашли еще больше. Министерство обороны затем провело полное обследование местности, где впоследствии обнаружило 65 бомб весом 5 кг каждая. На следующий день они расширили свою область и обнаружили еще 90 бомб.
Местные власти сообщили, что найденные снаряды называют учебными бомбами, так как они не являются боевыми, но они все еще несут заряд и были найдены с неповрежденными взрывателями и содержимым, поэтому могли взорваться в любой момент.
Ожидается, что в парке будет обнаружено еще больше бомб, поскольку предполагается, что раскопки продолжатся в течение следующих нескольких недель.
В полиции добавили, что это была действительно сложная ситуация.
"Мы очистили только около трети всего парка, и мы все еще можем найти еще одну яму с новыми бомбами", — отметили правоохранители.
Напомним, в прошлом году аэропорт Миядзаки в Японии был закрыт после взрыва 227-килограмовой бомбы времен Второй мировой войны возле взлетно-посадочной полосы. Пришлось отменить 87 рейсов.