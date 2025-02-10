Могли вибухнути в будь-який момент: під дитячим парком знайшли 176 бомб часів Другої світової війни
Виявилося, що дитячий майданчик розмістили на колишньому військовому полігоні.
Понад 150 бомб часів Другої світової війни, що містять заряди, було знайдено під дитячим парком в Англії. А місцева влада каже, що це ще не кінець і снарядів може бути більше. Про це пише Chronicle live.
Наразі знайшли 176 бомб часів Другої світової війни в Скоттс-парку у Вулері, Нортумберленд. Бомби знайшли під час будівельних робіт.
Поліція Нортумбрії заявила, що перший снаряд знайшли ще в середині січня — старий мінометний снаряд.
А коли будівельні роботи відновили, то снарядів знайшли ще більше. Міністерство оборони потім провело повне обстеження місцевості, де згодом виявило 65 бомб вагою 5 кг кожна. Наступного дня вони розширили свою область і виявили ще 90 бомб.
Місцева влада повідомила, що знайдені снаряди називають навчальними бомбами, бо вони не є бойовими, але вони все ще несуть заряд і їх було знайдено з неушкодженими детонаторами та вмістом, тож вони могли вибухнути в будь-який момент.
Очікується, що в парку буде виявлено ще більше бомб, оскільки передбачається, що розкопки триватимуть протягом наступних кількох тижнів.
У поліції додали, що це була справді складна ситуація.
"Ми очистили тільки майже третину всього парку, і ми все ще можемо знайти ще одну яму з новими бомбами", — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, торік аеропорт Міядзакі в Японії було закрито після вибуху 227-кілограмової бомби часів Другої світової війни біля злітно-посадкової смуги. Довелося скасувати 87 рейсів.