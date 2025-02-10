Могли вибухнути в будь-який момент: під дитячим парком знайшли 176 бомб часів Другої світової війни

Виявилося, що дитячий майданчик розмістили на колишньому військовому полігоні.

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Понад 150 бомб часів Другої світової війни, що містять заряди, було знайдено під дитячим парком в Англії. А місцева влада каже, що це ще не кінець і снарядів може бути більше. Про це пише Chronicle live.

Бомби знайшли на дитячому майданчику Фото: Скриншот

Наразі знайшли 176 бомб часів Другої світової війни в Скоттс-парку у Вулері, Нортумберленд. Бомби знайшли під час будівельних робіт.

Поліція Нортумбрії заявила, що перший снаряд знайшли ще в середині січня — старий мінометний снаряд.

А коли будівельні роботи відновили, то снарядів знайшли ще більше. Міністерство оборони потім провело повне обстеження місцевості, де згодом виявило 65 бомб вагою 5 кг кожна. Наступного дня вони розширили свою область і виявили ще 90 бомб.

Бомби знайшли на дитячому майданчику Фото: Скриншот

Місцева влада повідомила, що знайдені снаряди називають навчальними бомбами, бо вони не є бойовими, але вони все ще несуть заряд і їх було знайдено з неушкодженими детонаторами та вмістом, тож вони могли вибухнути в будь-який момент.

Очікується, що в парку буде виявлено ще більше бомб, оскільки передбачається, що розкопки триватимуть протягом наступних кількох тижнів.

У поліції додали, що це була справді складна ситуація.

"Ми очистили тільки майже третину всього парку, і ми все ще можемо знайти ще одну яму з новими бомбами", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, торік аеропорт Міядзакі в Японії було закрито після вибуху 227-кілограмової бомби часів Другої світової війни біля злітно-посадкової смуги. Довелося скасувати 87 рейсів.